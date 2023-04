Kommentar zur „Letzten Generation“ : Kleben nervt, mehr nicht

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wollen Berlin für Tage „lahmlegen“. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Meinung Aachen Die Gruppe „Letzte Generation“ will den Verkehr in der Hauptstadt über Tage hinweg zwangsweise beruhigen. Das mag spektakuläre Bilder geben und viele nerven. Ihrer Sache tun sie damit aber keinen Gefallen.

Schon die bloße Ankündigung, von heute an Berlin schrittweise „lahmzulegen“, dürfte bei manchem im Vorfeld für Schnappatmung sorgen. Drei Prognosen vorweg. Erstens: Das Leben wird weitergehen, auch wenn sich an der Siegessäule und auf dem Kudamm die Autos stauen (was in Berlin ohnehin zum Lebensgefühl gehört). Zweitens: Diejenigen, die die Pattex-Protestler kriminalisieren und als Öko-RAF diffamieren, bekommen noch einmal tüchtig Wasser auf ihre Mühlen. Und drittens: Die Politik wird sich davon nicht beeindrucken lassen – leider nicht.

Um es klar zu sagen: Wer sich auf einer Kreuzung an den Asphalt pappt, macht sich – mindestens – der Nötigung schuldig. Der Strafrahmen ist bekannt, Tausende Ermittlungsverfahren sind anhängig, erste Urteile bereits ergangen. Einer Gesetzesverschärfung bedarf es nicht. Das ist die juristische Seite.

Die politische ist ungleich komplizierter.

Denn der Kampf der Klimakleber beruht auf einer fast schon tragischen Fehleinschätzung: Die „Letzte Generation“ nimmt für sich in Anspruch, auf radikale Weise den Willen der Bevölkerung zu artikulieren, zumindest der übergroßen Mehrheit, und legitimiert damit ihr Handeln. Daran darf man allerdings zweifeln: Klimaschutz ist zwar den allermeisten in Umfragen wichtig und als Party-Smalltalk stets willkommen. Er sollte aber, bitte, möglichst wenig kosten. Und den gewohnten Wohlstandskomfort nicht stören. Oder das persönliche Freiheitsgefühl verletzen. Oder die Aussicht aus dem Garten verschandeln.

Die teils hysterischen Reaktionen auf das geplante Aus von Öl- und Gasheizungen, die ungebrochene Lust am Rasen auf der Autobahn, das Urlaubergedrängel an den Flughäfen oder die Klageflut gegen Windräder und Stromautobahnen zeigen, dass die Veränderungsbereitschaft tatsächlich geringer ist als die Protestlern annehmen.

Insofern ist es ziemlich kühn, ja anmaßend, wenn sich ein paar Hundert Aktivisten als Vollstrecker eines vermuteten kollektiven Willens inszenieren. Seltsam, dass die Gruppe offenbar nicht erkennen kann (oder will), dass mit dem Werfen von Suppe auf einen van Gogh oder der Blockade des Hamburger Elbtunnels die ohnehin überschaubaren Sympathien nun einmal nicht wachsen, sondern rapide schwinden.

Mit ihrer abstrusen Forderung nach einem Gesellschaftsrat, der die Politik zwingen soll, die selbstgesteckten Ziele endlich ernst zu nehmen, offenbart die „Letzte Generation“ obendrein einen reichlich naiven Politikbegriff und ein verstörendes Demokratieverständnis dazu. Wie soll ein per Losverfahren bestimmtes Laiengremium die Herkulesaufgabe der ökologischen Transformation einer Industriegesellschaft mit 84 Millionen Menschen vorantreiben? Am Parlament vorbei, per Volksabstimmungen, per Weisung an die Regierung gar? Das ist gefährlicher Unfug und spielt allen in die Karten, die die parlamentarische Demokratie als Auslaufmodell delegitimieren wollen, aus was für Gründen auch immer.

Peinliche Selbstheroisierung

Wie falsch das Selbstverständnis der Gruppe ist, zeigt sich nicht zuletzt im Namen. Sie, die sich „auf der richtigen Seite der Geschichte“ wähnt, repräsentiert nämlich keineswegs die letzte Generation, die ein Abrutschen in die globale Klimakatastrophe noch abwenden kann. Das wird nach Stand der Dinge Aufgabe der nächsten, der übernächsten und weiterer Generationen sein. Auch diese Form der peinlichen Selbstheroisierung gehört zu den taktischen Fehlern, mit denen die Gruppe sich und ihren Zielen schadet.

Keine Frage: (Ziviler) Widerstand kann berechtigt, gelegentlich sogar erfolgreich sein. Die oft gewaltsamen Anti-Atom-Proteste in Brokdorf, Wackersdorf und anderswo in den siebziger und achtziger Jahren haben es gezeigt. Der Unterschied zu den Aktionen der „Letzten Generation“ liegt aber auf der Hand. Es ist eine Sache, ob man gegen einen Atommeiler, ein Endlager oder eine Wiederaufbereitungsanlage zu Felde zieht oder ob man durch das Nerven der Bürger ein gesellschaftliches Umdenken erzwingen will. Das wird nicht funktionieren.

Sie mögen sich also heute und morgen festkleben in Berlin, Straßen hat die Stadt ja genug. Hoffentlich regnet es nicht zu oft. Autofahrer werden fluchen, Polizisten noch mehr Überstunden machen und die Tagesschau schöne Bilder haben, über die man sich um 20 Uhr auf dem Sofa erregen kann.