Kommentar zur Regierungserklärung : Klare Kante zeigen

Worte von historischer Dimension: Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung am Sonntag im Bundestag. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Aachen Man muss die Regierungserklärung von Kanzler Scholz am Sonntag im Bundestag als „historisch“ bezeichnen. Was da angekündigt wurde, wirft aber auch ein besonderes Licht auf das Scheitern der deutschen Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten.