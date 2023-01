Kommentar zu Panzerlieferungen : Keine neue Sachlage

Mit einer Lieferankündigung hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die deutsche Panzerdebatte befeuert. Foto: dpa/Ludovic Marin

Meinung Frankreich will Spähpanzer an die Ukraine liefern und prompt geht in Deutschland wieder die Debatte über den Leopard 2 los. Sie hat allerdings eine deutliche Schieflage.