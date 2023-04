Kommentar zur Abi-Panne : Schulministerium ist durchgefallen

Neues Meinungs-Tool der AZ : Diskutieren Sie, was die Region bewegt – so funktioniert’s! Regiotram, Radentscheid, Rathausquartier – alles Themen für „Rhetoric“! Führen Sie in unserem neuen Tool die Debatten, die die Menschen in unserer Region bewegen. Wir erklären, wie es funktioniert und warum Sie davon profitieren.