Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Corona-Krise : Jetzt ist nicht die Zeit des Knauserns

Eine Krankenpflegerin überprüft ein Beatmungsgerät. Die Politik will den Kräften jetzt einen Bonus bezahlen. Foto: dpa/Jens Büttner

Meinung Berlin Bayern geht wieder voran: Der Freistaat will allen Pflegekräften in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen einmalig 500 Euro als Dankeschön für ihre Leistungen in der Corona-Krise auszahlen. Auch auf Bundesebene wird der Ruf nach Extrazahlungen an die Pflegekräfte lauter, die mit ihrer Nähe zu Corona-Infizierten täglich die eigene Gesundheit gefährden können.