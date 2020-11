Kostenpflichtiger Inhalt: Gedanken zum Ersten Advent : Hoffnung schenken

Sich das Leid dieser Menschen vor Augen zu führen, kann helfen, die eigene Situation zu objektivieren. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Meinung Nun beginnt sie wieder, die Adventszeit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Kein Jahr wie jedes andere. Ein Jahr, das wir so schnell nicht vergessen werden. Das Jahr, in dem Corona kam, und plötzlich vieles anders wurde. Die Ungewissheit hielt Einzug in unser Leben. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger.