Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur TV-Debatte der US-Vizekandidaten : Gute Ersatzbank

Die Präsidenten-Ersatzbank ist auf beiden Seiten nicht schlecht bestückt, meint unser Kommentator nach dem TV-Duell zwischen Kamala Harris und Mike Pence. Foto: dpa/Patrick Semansky

Meinung Washington Es war ein Debattenabend der US-Vizepräsidentschaftskandidaten, an dem es am Ende vor allem zwei Gewinner gab: Die Einsicht, dass - gemessen an dem chaotischen Duell Trump-Biden – doch noch ziviler Umgang im politischen Diskurs existiert. Und dann die Fliege, die auf dem weißen Haar des Trump-Stellvertreters Mike Pence landete und in den sozialen Medien ungeheure Popularität erfuhr.