Kommentar zur Braunkohle : Glückauf, Herr Habeck!

Aachen/Düren/Heinsberg Der Kohleausstieg im Rheinischen Revier erfolgt acht Jahre früher als geplant: 2030. Dafür darf in den nächsten beiden Jahren mehr Braunkohle verstromt werden. Diese Vereinbarung von Bund und Land mit RWE ist pragmatisch, schafft Klarheit. Und sie erhöht den Druck.

Wenn Grüne Kröten schlucken, dann ist das schon sinnbildlich ein schwieriger Vorgang. Diese Regierungspartei in Berlin und Düsseldorf muss gerade bei einer politischen Dschungelprüfung eine Amphibie in Ochsenfroschgröße runterwürgen. Die Kohleverstromung verlängern (und daneben zwei Atommeiler noch etwas weiterlaufen lassen) – das schmeckt nicht im Geringsten. Deshalb verlangt es Respekt, dass sich sowohl Robert Habeck als auch Mona Neubaur mit RWE verständigt haben. Vor einem Jahrzehnt wären an diesem Punkt wahrscheinlich beide Regierungen in Bund und Land zerbrochen.