Kommentar zu den Corona-Beschlüssen : Ein Spiel auf Zeit

Vor einem Jahr galt Deutschland noch als Vorzeigebeispiel im Kampf gegen das Coronavirus. Inzwischen sieht die Lage anders aus (Symbolbild). Foto: dpa/Annette Riedl

Meinung Deutschland war über viele Jahre der Musterschüler Europas. Ob in der Finanz- oder in der Währungskrise, selbst auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gab es keinen ernsthaften Grund, das Vertrauen in die Mechanismen des demokratischen Parlamentarismus zu verlieren – mochten die politischen Ansichten auch noch so unterschiedlich sein.