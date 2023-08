Kommentar zur Kindergrundsicherung : Ein Armutszeugnis

Wenn jeder Cent zählt: Fast jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Foto: dpa/Jens Kalaene

Meinung Warum die Einigung in der Debatte um die Kindergrundsicherung kein Sieg für Familienministerin Lisa Paus (Grüne) ist - und warum die FDP Vorurteile schürt.

Die Kindergrundsicherung bedeutet nicht das Ende der Kinderarmut in Deutschland. Es ist zwar zu begrüßen, dass sich die Ampelkoalition nach dem nächsten peinlichen Streit endlich geeinigt hat. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) kann diese Einigung aber nicht als Sieg für die Grünen verbuchen. Die Mittel von mindestens zwölf Milliarden Euro, die Paus gefordert hatte, schrumpfen auf 2,4 Milliarden Euro zusammen, die Finanzminister Christian Lindner (FDP) bereit ist zu geben. Das alles ist keine Reform, sondern bestenfalls ein Reförmchen.

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet, auch in der Städteregion Aachen waren es zuletzt 18 Prozent. Das ist beschämend für ein reiches Land wie Deutschland. Denn arme Kinder haben schlechtere Zukunftschancen. Das ist nicht nur fatal für jedes einzelne Kind, das schlichtweg Pech hat, in die falsche Familie geboren zu sein. Es ist aus einer ganz unemotional sachlichen Perspektive schlecht für die Gesellschaft und Wirtschaft, die gut ausgebildete, gesunde Menschen benötigt.

Es ist längst überfällig, dass die Leistungen des Staates – wie nun angekündigt – gebündelt werden und Familien einen leichteren Zugang dazu erhalten sollen. Derzeit beziehen nur 30 Prozent der Leistungsberechtigten den sogenannten Kinderzuschlag für Menschen mit geringem Einkommen. Es ist ein Armutszeugnis, dass der Staat in den vergangenen Jahren gespart hat, weil er es den Familien so schwer wie möglich gemacht hat, Geld zu beantragen. Geld, das ihnen zusteht! Richtigerweise ist der Staat künftig in der Pflicht, den Menschen die Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Doch dieser von Paus gefeierte „Paradigmenwechsel“ wird für viele Familien zu wenig sein. Kinder werden mit den „neuen“ Mitteln, die sie schon längst hätten bekommen müssen, nicht reich, sondern nur ein bisschen weniger arm. Erhöht werden die Leistungen nicht, was die FDP immer und immer wieder betont.

In den Augen der Liberalen nämlich hat die Mehrzahl der armutsgefährdeten Kinder einfach Eltern mit einer falschen Einstellung. Eltern, die lieber in Jogginghose rauchend und Bier trinkend auf dem Sofa sitzen und das entspannte Leben genießen, anstatt arbeiten zu gehen. Nichts war den Liberalen deshalb wichtiger, als Leistungserhöhungen zu vermeiden. Schließlich würden, „Eltern das zusätzliche Geld einfach für ihre eigenen Bedürfnisse wie beispielsweise Alkohol oder Zigaretten verwenden“, fürchtete etwa der finanzpolitische Sprecher Markus Herbrand. Die Annahme, die Mehrheit der armutsgefährdeten Eltern würden mehr Geld vom Staat für sich selbst nutzen, ist zwar durch mehrere Studien widerlegt. Das stört aber offensichtlich niemanden bei der FDP.

Es ist richtig, dass die Liberalen auf die Herausforderungen für Deutschland durch Zuwanderung hinweisen. Aber nicht alle armutsgefährdeten Kinder sind Asylbewerber. Die Partei hat in dieser Debatte Vorurteile geschürt, Klassendenken an den Tag gelegt und armutsgefährdete Menschen stigmatisiert. Dass die SPD, die ehemals soziale Partei der Armen, der Arbeiter und der Familien, sich in diesen Streit nicht lauter eingebracht hat, ist vollkommen unverständlich.

Die Fakten sind da, man muss sie nur laut genug benennen. Armutsgefährdet sind besonders viele Alleinerziehende. 43 Prozent der Ein-Eltern-Familien gelten als armutsgefährdet. Viele Betroffene, meist Frauen, können nicht in Vollzeit arbeiten, weil Betreuungsplätze fehlen oder Betreuungszeiten nicht passen, zwei Drittel von ihnen erhalten keinen Unterhalt, obwohl sie Anspruch darauf hätten. Besonders viele Alleinerziehende müssen auch trotz eines Jobs ihr Gehalt mit Bürgergeld aufstocken.