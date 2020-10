Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu den Corona-Hilfen : Die Ungewissheit bleibt

Peter Altmaier (CDU, links), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, und Olaf Scholz (SPD), Finanzminister, geben eine Pressekonferenz zu den neuen Corona-Hilfen für die Wirtschaft. Foto: dpa/Markus Schreiber

Meinung Was richtet mehr Schaden an, die Corona-Pandemie oder die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung? Fest steht, dass viele Selbständige durch die verordneten Restriktionen in existenzielle Not geraten.