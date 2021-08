Olaf Scholz : Die Mission Kanzleramt bei der SPD läuft

Olaf Scholz ist das Zugpferd der SPD-Wahlkampagne. Foto: dpa/David Young

Meinung So offen war das Rennen um die Macht in den vergangenen Bundestagswahlkämpfen selten: Sechs Wochen vor der Wahl zeichnet sich keine klare Mehrheit ab. Vielerlei Koalition sind möglich. Die Demokratie feiert in Deutschland gerade ein Freudenfest. Gut so.