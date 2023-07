Kommentar zu Friedrich Merz : Die Merz-Kommunikation ist ein Problem für die CDU

CDU-Chef Friedrich Merz spricht beim ZDF-Sommerinterview unter anderem über den Umgang seiner Partei mit der AfD. Foto: dpa/Christoph Soeder

Meinung Im ZDF-Interview äußert sich CDU-Chef Friedrich Merz nur vage zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene. Das ist ein Problem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann

Friedrich Merz hat es geschafft. Normalerweise rauschen die berühmten TV-Sommerinterviews aus Heimat- oder Urlaubsorten gerne vorbei. Doch an das Interview am Sonntag im ZDF wird sich die Partei noch lange erinnern.

Was war passiert? Merz bekräftigte zwar erneut, dass die Union nicht mit der AfD – in einer jüngsten Umfrage mit 22 Prozent bundesweit gemessen – kooperieren werde. Er beschränkte dies nun aber auf „gesetzgebende Körperschaften“, etwa auf europäischer, Bundes- oder Landesebene. Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen, sagte der CDU-Chef. „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“

Was er damit genau meint, blieb in dem Interview jedoch offen. Genau das ist das Problem. Natürlich „akzeptieren“ alle demokratischen Parteien den Wahlsieg einer demokratisch gewählten Partei. Das tun SPD, Grüne, Linke und FDP auch. Doch „nach Wegen zu suchen“, ist eine sehr vage Formulierung. Die Beschlüsse der CDU sind eindeutig. In einem Beschluss des CDU-Präsidiums aus dem Jahr 2020 etwa heißt es: „Für die CDU Deutschlands gilt: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD – weder in direkter, noch in indirekter Form.“

Daran ist Merz gebunden. Das Problem ist die Kommunikation des Parteivorsitzenden. Es ist nicht klar, was er meint - und das in dieser für Land und Partei so brisanten Frage. Schon am vergangenen Mittwoch in Bayern sagte Merz, die Union sei die „Alternative für Deutschland – mit Substanz“. Der Satz wurde in den sozialen Medien hoch und runter gespielt. Aus der Partei hieß es, Merz habe sich versprochen und keineswegs auf einen Vergleich mit der AfD abgezielt.

Doch die Äußerungen von Sonntag haben seine eigene Partei nun mobilisiert – in Teilen gegen den eigenen Vorsitzenden. So etwa Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, der sich per Twitter von den Äußerungen schnell distanzierte. Für die Union noch entscheidender ist allerdings die klare Distanzierung aus München. CSU-Chef Markus Söder lehnte am Montagmorgen „jede Zusammenarbeit mit der AfD ab – egal auf welcher politischen Ebene“. Das ist mehr als deutlich.

Im Osten wird Merz dagegen in den Landesverbänden Zustimmung ernten, auch wenn ihm am frühen Montagmorgen noch niemand öffentlich beispringt. Die politische Konkurrenz spricht von einem „Tabubruch“. So weit muss man gar nicht gehen. Am Montagvormittag rudert Merz zurück, twittert: „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“