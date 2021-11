Kommentar zur aktuellen Pandemie-Politik : Deutschland wiederholt Corona-Fehler von 2020

Meinung Düsseldorf Das ist schwer auszuhalten: Die Zahl der Neuinfektionen steigt ungebremst, Krankenhäuser arbeiten am Limit, mit Omikron drohen sich die Ansteckungen zu potenzieren. Doch was tut die Politik? Fast nichts.

Das Machtvakuum im Bund, aber auch die Trägheit der Ministerpräsidenten und Kommunen führen dazu, dass sich die Corona-Geschichte wiederholt: Obwohl die Lage ernst ist wie nie, durfte in Köln ein Fußballspiel vor 50.000 Zuschauern stattfinden, von denen viele nicht mal eine Maske trugen. Das erinnert fatal an den 7. März 2020, als die Politik trotz Warnungen ein Bundesliga-Derby in Gladbach zuließ. Kurze Zeit später musste Deutschland in den Lockdown.