Es ist viel zu tun, aber viel mehr müsste getan werden: Somalische Helfer tragen Säcke einer Maislieferung des Welternährungsprogramms (WFP), die zur Verteilung an Binnenvertriebene im Land bestimmt sind, in ein Lager im Seehafen von Mogadischu. Foto: dpa/Mohamed Sheikh Nor