Kommentar zur Sterbehilfe : Das ist keine Lösung

Krankenschwestern betreuen auf der Intensivstation einen Patienten. Foto: dpa/Patrick Seeger

Meinung Aachen Wie viel Schmerzen, wie viel Leid ein schwerstkranker Mensch aushalten kann und will, vermag nur er selbst einzuschätzen. Kein Gesetz, keine Angehörige, keine Kirche, keine Ärztin kann und darf das für den Betroffenen bestimmen, findet Autor Peter Pappert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Pappert

Es gibt in der nun weiterzuführenden Diskussion um Suizid-Assistenz kluge Stimmen, wonach sich Sterbehilfe gesetzlich gar nicht angemessen regeln lässt. Manche Staatsrechtler, Theologen und Ärzte sind der Meinung, der Gesetzgeber solle sich heraushalten.

Dem sind die meisten Bundestagsabgeordneten am Donnerstag gefolgt und haben zwei Gesetzentwürfe abgelehnt. Ob das Betroffenen in ihrer existenziellen Notlage hilft, ob diese Abstimmungsergebnisse Missbrauch durch geschäftsmäßige Sterbehilfe verhindern, lässt sich bezweifeln. Und so sehr auch der Schwerstkranke im Fokus aller Überlegungen steht und stehen muss, dürfen doch diejenigen nicht länger vernachlässigt werden, die in einer auch für sie höchst problematischen Situation selbstlos und uneigennützig Sterbehilfe leisten.

Was ist normal?

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 legt ein sehr weitgehendes Recht auf selbstbestimmtes Sterben fest: Jeder hat das Recht, beim gewünschten Suizid Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Bundestag sind sich alle einig: Suizid soll nicht zum Regelfall werden, sondern die Ausnahme bleiben. Aber was ist normal? Letztlich müssen Konsequenzen aus dem Karlsruher Urteil gezogen werden. Wenn man Anspruch auf Sterbehilfe hat, kann es nicht unnormal sein, dieses Recht wahrzunehmen.

Nun bleibt dieser Sachverhalt also vorerst ungeregelt. So oder so kann kein Mensch, kann kein Gesetz den ethischen Konflikt zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und dem Schutz des Lebens auflösen; er ist unvermeidlich. Das Recht auf Leben gilt immer, eine Pflicht zum Leben gibt es nicht. Und in beiden abgelehnten Gesetzentwürfen ging es darum, verbindlichen Schutz zu gewährleisten, um übereilte oder fremdbestimmte Entscheidungen zu verhindern.

Vor der Bundestagsentscheidung ist vielfach gefordert worden, mehr zu tun, um zu vermeiden, dass Schwerstkranke überhaupt in eine solche Notlage geraten: mehr Zuwendung, umfangreichere Schmerztherapien, mehr Hilfe für betroffene Angehörige, mehr Geld, mehr Hospizplätze, mehr Personal, das mehr Zeit hat, mehr palliative Versorgung. Wer will das nicht?

Aber selbst das heutige Niveau der Pflege Schwerstkranker lässt sich wegen akuten Personal- und Geldmangels kaum halten. Da stößt jede ethische Maßgabe auf die Realität.

Sterbehilfe zu regeln, heißt nicht, gering zu schätzen, was in Pflege- und Seniorenheimen, in Hospizen und vor allem zu Hause von engsten Angehörigen geleistet wird. Wenn ein Schwerstkranker trotz bester Hospiz- und Palliativversorgung auf seinem Wunsch zu sterben besteht, darf er nicht allein gelassen werden. Auch gläubige Menschen – ob Angehörige zu Hause oder Pflegepersonal in kirchlichen Einrichtungen – verraten ihre Prinzipien nicht, wenn sie in Notlagen der Nächstenliebe folgen und helfen.