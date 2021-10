Überblick : Das bringt der Tag

Lokales

Wohnungssituation von Studierenden

Das Semester geht los, viele Veranstaltungen gibt es wieder in Präsenz. Haben eigentlich alle Studierenden ein Dach über dem Kopf? Wir haben mit dem Studierendenwerk, dem AStA, dem RWTH-Rektor und dem städtischen Sozialplaner gesprochen.

Software für E-Autos

Das Ingenieurbüro Esco im Technologiepark Herzogenrath stellt Hochleistungssoftware her, die für die E-Mobilität von enormer Bedeutung ist, weil die Getriebefertigung für E-Autos eine andere Sache ist. Wir stellen die Firma vor.

Gründerpreis

Ein Unternehmen aus Wegberg steht im Finale um den NRW-Gründerpreis. INPerfektion hat sich mit der sogenannten RoBox beworben und steht nun unter den besten zehn Unternehmen. Was sich dahinter verbirgt, erläutert Geschäftsführer Carsten Finke.

Kreuzau und das liebe Geld

Die Gemeinde Kreuzau versucht, die angespannte Finanzlage in den Griff zu bekommen. Mit dem neuen Haushalt ist es gelungen, das Haushaltsicherungskonzept zu verlassen. Wir beschreiben, wie es dazu gekommen ist

Aus NRW und der Welt

ICE-Werk

Mit einer Millionen-Investition der Bahn soll auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs Westfalia in Dortmund ein neues ICE-Werk entstehen. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst sowie die Bahn-Vorstände Ronald Pofalla und Berthold Huber stellen das Projekt vor.

Prozess gegen Ex-Fußballprofi

In Essen beginnt der Prozess gegen einen früheren Fußballprofi, der seinen Tod vorgetäuscht haben soll, damit seine Lebensversicherung ausgezahlt wird.Die Anklage lautet auf Versicherungsbetrug. Mitangeklagt ist seine Ehefrau.

Dirigentenpreis

In Köln beginnt der Deutsche Dirigentenpreis, ein internationaler Wettbewerb für junge Dirigentinnen und Dirigenten, der vom Deutschen Musikrat in Partnerschaft mit der Kölner Philharmonie, der Oper Köln, dem Gürzenich-Orchester Köln und dem WDR Sinfonieorchester ausgetragen wird. Er findet alle zwei Jahre statt.

Und im Sport?

Im antiken Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes wird in einer feierlichen Zeremonie das olympische Feuer für die Winterspiele in Peking 2022 entzündet. Die Flamme wird anschließend nach Athen reisen, wo das Feuer am Dienstag, 19. Oktober, an das Pekinger Olympische Komitee übergeben wird.

Und sonst so?

Im Frankfurter Römer wird gegen 19 Uhr verkündet, wer den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr erhält. Drei Männer und drei Frauen stehen im Finale: Norbert Gstrein, Christian Kracht und Thomas Kunst; Mithu Sanyal, Monika Helfer und Antje Rávik Strubel. Der Preisträger oder die Preisträgerin erhält 25.000 Euro.

Corona aktuell

Die Inzidenz ist in NRW leicht gestiegen. Binnen sieben Tagen meldeten die Gesundheitsämter in dem Bundesamt 48,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. An den beiden Vortagen lag diese Kennziffer bei jeweils 47,9. Der bundesweite Schnitt war am Montagmorgen mit 74,4 deutlich höher.

Was diese Nacht passiert ist

Zahl der Nacht: 10.000

Facebook will in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union 10.000 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen, um die virtuelle Welt „Metaverse“ aufzubauen. Das kündigte Facebook-Topmanager Nick Clegg in einem Blogeintrag an. „Diese Investition ist ein Vertrauensbeweis in die Stärke der europäischen Tech-Industrie und das Potenzial europäischer Tech-Talente“, schrieb der britische Ex-Vizepremier. Unter „Metaverse“ versteht Facebook eine Welt, in der physikalische Realität mit erweiterter (augmented reality, AR) und virtueller Realität (VR) in einer Cyberwelt verschmelzen.

Zitat der Nacht:

„Scheitern ist hier keine Option. Wir brauchen eine stabile Regierung in Deutschland. Sie sollte auch schnell gebildet werden.“

(FDP-Chef Christian Lindner rechnet fest mit der Bildung einer Ampel-Koalition. Er werde seiner Partei die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen empfehlen, so Lindner im „heute journal“ des ZDF.)

