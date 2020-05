Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess-Einstellung : Blanker Hohn? Loveparade-Katastrophe laut Gericht „aufgeklärt“

Mehr Platz: Die Verhandlungen im Loveparade-Prozess wurden in eine Kongresshalle der Messe Düsseldorf verlegt. Jetzt werden sie wegen Corona-Auflagen frühzeitig eingestellt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Duisburg Fast zehn Jahre ist es her, dass während der Loveparade in Duisburg Hunderte Menschen verletzt wurden, 21 davon so schwer, dass sie starben. Dass der Prozess jetzt, knapp drei Monate vor der Verjährung, wegen äußerer Widrigkeiten frühzeitig eingestellt wird, ist ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen.