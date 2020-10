Kommentar zu Friedrich Merz: Aus dem Rennen

Meinung Aachen Friedrich Merz (CDU) steht wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in dem Ruf, ein Politiker zu sein, der nicht zaudert, sondern die Dinge auf den Punkt bringt und entscheidungsfreudig ist.

Er gilt als jemand, der gerne in die Offensive geht und klare Kante zeigt in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner. Aber auch Attacken gegen die eigene Partei scheut er nicht. Der jüngste Generalangriff auf das, wie er sagt, „Establishment der CDU“ hat es in sich. Er könnte aus seiner Sicht fatal gewesen sein.

Dabei verkörpert Merkel in keiner Weise das CDU-Establishment, gegen das sich Merz wendet. Im Gegenteil, Merkel hat die CDU in ihren 18 Jahren als Parteivorsitzende inhaltlich und programmatisch vielleicht sogar mehr verändert als Helmut Kohl. Das Problem, das die CDU aktuell hat und das wie ein Klotz an ihrem Bein hängt, ist, dass längst nicht alle in der Partei den Kurswechsel hin zu grüneren Themen mitvollzogen haben.