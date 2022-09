Winterstraße gesperrt : Zwei Stolberger nach Frontalzusammenstoß aus Autos befreit

Update Stolberg Auf der Winterstraße zwischen den Stolberger Stadtteilen Breinig und Zweifall hat sich am Mittwochnachmittag ein Frontalzusammenstoß zweier Autos ereignet. Die Fahrer wurden schwer verletzt. Die Straße ist derzeit gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Roggenläger, die Straße führt dort aus Richtung Zweifall kommend in eine Linkskurve.

Die zwei Fahrer, eine 47-Jährige und ein 51-Jähriger aus Stolberg, die jeweils allein in ihren Autos saßen, wurden infolge der Kollision in ihren Autos eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Sie erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen, schweben jedoch nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr.