Zusammenstoß mit Auto : Zwei Motorradfahrer bei Unfall in Stolberg verletzt

Zwei Motorradfahrer bei Unfall in Stolberg verletzt

Stolberg Bei einer Kollision zwischen einem Auto und zwei Motorrädern sind zwei Männer verletzt worden. Einer der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 14 Uhr am Samstag war ein 74-jähriger Stolberger in seinem Wagen auf der Gressenicher Straße in Mausbach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sein Auto mit zwei entgegenkommenden Motorradfahrern aus den Niederlanden.