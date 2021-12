Mehrere Verletzte : Zwei Brände rufen Feuerwehr auf den Plan

Die Feuerwehr Stolberg ist am Montag zu zwei Einsätzen ausgerückt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Stolberg Die Feuerwehr ist am Montag zu zwei Bränden ausgerückt. In der Innenstadt brannte es in einer Küche; in Breinig stand ein Keller in Flammen.