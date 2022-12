Angestellten bedroht : Zeugen nach Überfall auf Stolberger Tankstelle gesucht

Stolberg Ein unbekannter Mann hat am Montagvormittag die Tankstelle an der Stolberger Europastraße überfallen. Er konnte flüchten, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 10.40 Uhr am Montag hat ein Unbekannter die Tankstelle an der Europastraße in Stolberg betreten und den Kassierer mit einem Messer bedroht. Danach forderte er das Geld aus der Kasse. Mit dem Geld flüchtete er in Richtung Von-Werner-Straße.