Stolberger Innenstadt : „Wir wollten nie ein Fashion Outlet“

Viel los war beim Informationsabend der Stadt Stolberg zur weiteren Entwicklung der Innenstadt im Museum Zinkhütter Hof. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg „Transparent und persönlich“ wollte die Verwaltung Geschäftsleute und Hauseigentümer über die weitere Entwicklung der Innenstadt informieren. Es stellte sich heraus, dass der Gesprächsbedarf groß ist. Und auch die Unzufriedenheit.

„Wir möchten transparent mit Ihnen umgehen“, sagte Peter Wackers gleich zu Beginn der Informationsveranstaltung, zu der die Stadt Stolberg Hauseigentümer und Geschäftsleute aus der Innenstadt in das Museum Zinkhütter Hof eingeladen hatte. In diesem Sinne war der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung mit einem – sprichwörtlichen – Paket an Informationen erschienen, das er den etwa 60 Gäste an diesem, wie sich herausstellen sollte, langen Abend präsentieren wollte.

Der Informationsfluss klappte anfänglich auch gut. Allerdings wurde früh deutlich, dass die Anwesenden im Saal nicht nur Zuhörer sein, sondern auch mitreden wollten. Entsprechend viele Wortbeiträge gab es deshalb schon nach dem ersten Programmteil, in dessen Verlauf Wackers die Ergebnisse der von der Stadt in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie zu einem möglichen Factory Outlet zusammengefasst hatte.

Viel Neues konnte der Amtsleiter allerdings nicht bieten, nachdem die von der Firma GMA und ihrer Geschäftsführerin Birgitt Wachs vorgenommene Untersuchung am 23. März in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vorgestellt worden war und unsere Zeitung anschließend über die grundsätzlichen Erkenntnisse berichtet hatte.

Zu diesen zählt, das unterstrich Peter Wackers noch einmal, die Feststellung, „dass ein Factory Outlet ohne Fashion nicht realisierbar ist“. Nirgendwo gebe es ein Outlet-Center mit einem Bekleidungsanteil von deutlich unter 70 Prozent. „Denn ohne so viel Fashion ist ein Outlet nicht tragfähig“, zeigte sich Wackers überzeugt.

Diese Aussage stieß allerdings auf einigen Widerspruch. Vor allem deshalb, so war den Beiträgen aus dem Publikum zu entnehmen, weil es in Stolberg gar nicht um ein Fashion Outlet gehen sollte. „Wir wollten doch ein touristisch ausgelegtes Center“, erklärte beispielsweise Hartmut Kleis, Eigentümer des gleichnamigen Sanitätshauses und der Apotheke an der Rathausstraße. Die Studie sei deshalb kontraproduktiv gewesen. Ebenso wie der Umstand, dass viel zu lange nichts geschehen sei, wie Kleis befand. „Wir haben ganz viel vernachlässigt, auch schon vor der Flutkatastrophe. Wir müssen endlich an allen Schrauben drehen, die sich bewegen lassen“, forderte er.

Kritisch zu Wort meldete sich auch Monika Lück. „Ich war sehr überrascht, dass die zweite Studie von derselben Gesellschaft erstellt worden ist wie die erste“, erklärte die Eigentümerin von City Hotel, Kupferhof und mehreren innerstädtischen Immobilien. Die Studie und der Auftrag dazu seien völlig am Thema vorbeigegangen. „Wir wollten nie ein Fashion Outlet, sondern ein Alleinstellungsmerkmal“, betonte Lück, die 2019 die erste Untersuchung selbst initiiert und auch finanziert hatte.

Der Steinweg wird seit vergangener Woche saniert. Darüber hinaus werden im Zuge des „Sofortprogramms Innenstadt“, so kündigt es die Stadt Stolberg an, in Kürze mehrere Geschäfte eröffnen. Foto: MHA/Michael Grobusch

In diesem Sinne sei auch die Feststellung, dass die große Konkurrenz von anderen Outlets ein wesentliches Argument gegen ein Center in Stolberg wäre, völlig falsch. „Roermond, Bad Münstereifel und Maasmechelen sind keine Konkurrenz für uns, weil wir doch etwas völlig Anderes im Sinn hatten“, stellte die Geschäftsfrau kopfschüttelnd fest.

Wenig erfreut zeigte sich auch Ulrike Hennig über den Ist-Zustand der Stolberger Innenstadt und das bisher Erreichte. „Die Flut ist mittlerweile fast zwei Jahre her. Allmählich geht uns der Atem aus“, erklärte Hennig, deren Familie mehrere Immobilien gehören. „Wir haben vor einem Jahr über die Innenstadtentwicklung gesprochen. Vor einigen Monaten erneut. Und jetzt schon wieder. Wir müssen jetzt endlich zu Potte kommen und nicht in drei Wochen wieder hier sitzen“, appellierte sie in die große Runde und an die Adresse der Stadtverwaltung, für die neben Peters Wackers auch Bürgermeister Patrick Haas (SPD), Citymanager André Schroeder und Timo Abels vom Wirtschaftsförderungsamt auf dem Podium Platz genommen hatten.

Hennig rief dazu auf, den Fokus auf Menschen zu richten, die bereit seien, ein kleines Geschäft zu eröffnen. „Wir sind super aufgestellt, was kleine Ladenlokale angeht.“

Dieser Umstand soll auch mit Hilfe des „Sofortprogramms Innenstadt“ genutzt werden. Dank der finanziellen Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen können Läden – zeitlich begrenzt – für 20 Prozent der eigentlichen Miete bezogen werden. André Schroeder hatte in diesem Kontext Erfreuliches zu berichten: In Kürze werde im ehemaligen Modehaus Kohler das „Haus der Wünsche“ eröffnet. Vier weitere Mietverträge seien bereits abgeschlossen worden und zahlreiche Anfragen eingegangen.

Für Peter Wackers ist das ein Beleg dafür, dass auch ohne ein Outlet-Center in der Stolberger Innenstadt einiges in Bewegung ist. Dazu gehöre auch der am Anfang der vergangenen Woche begonnene Umbau des Steinwegs sowie das neue Konzept für die Burg. Weitere wichtige Schritte stünden bevor – konkret der Neubau des Rathauses, ein neues Verkehrskonzept, die Neugestaltung mehrerer Plätze sowie ein Gastronomiekonzept, das, dem Beschluss des Hauptausschusses entsprechend, in Auftrag gegeben werden soll.

„Aber wir haben auch noch einige Hausaufgaben zu machen“, räumte der Amtsleiter ein und verwies beispielhaft auf das Herrichten zahlreicher Immobilien und die Schaffung von zusätzlichem Parkraum.

Zu den Vorhaben, die zur Belebung der Innenstadt beitragen sollen, gehört auch eine lokale Verkaufsplattform des US-amerikanischen Unternehmens Ebay. Wie Timo Abels erläuterte, soll ein Online-Marktplatz geschaffen werden, auf dem sich Händler aus Stolberg präsentieren können. „Die Sichtbarkeit und das Absatzpotenzial erhöhen sich deutlich“, zeigte sich Abels überzeugt.