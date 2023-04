Muss umgeplant werden? : Windrad-Pläne in Langerwehe könnten Stolberg weit zurückwerfen

Zehn neue Windräder sollen im Wald zwischen Schevenhütte und Langerwehe gebaut werden. Bürger auf Stolberger Gebiet zeigen sich irritiert und fühlen sich von der Stadt schlecht informiert. Foto: Juergen Lange

Stolberg Statt vier sollen jetzt zehn Windräder im Wald zwischen Schevenhütte und Langerwehe entstehen. Für zahlreiche Bürger ist diese Perspektive alles andere als verlockend.

Die von der Stadt Stolberg als „relativ weit vorangeschritten“ eingestuften Planungen für Windenergieanlagen (WEA) in Schevenhütte sind durch aktuelle Entwicklungen nun wohl wieder in ein sehr frühes Stadium zurückgefallen. Dennoch zeigen sich die Gegner von Windrädern im Wald noch beunruhigter als zuvor. „Wir sind wieder einmal hinters Licht geführt worden“, sagt Ulrich Prinz von der Bürgerinitiative Schevenhütte. „Und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht.“

Hintergrund sind zwei Veranstaltungen. In einer Sondersitzung von Bauausschuss und Umweltausschuss der Gemeinde Langerwehe hatten zunächst die Stawag, die WSW Energiesysteme Beteiligungsgesellschaft mbH und die Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) beziehungsweise ihre Tochter Green (Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH) eine „gemeinsame Vorstellung der Windparks Langerwehe und Stolberg“ präsentiert. „An sich eine vorbildliche Infoveranstaltung“, meint Hans-Willi Keßler aus Langerwehe. Anne Müller aus Heistern bestätigt: „Wir haben das Gefühl, die Gemeinde Langerwehe nimmt uns mit. Das Verfahren ist transparent.“

Dazu merkt Britta Enneper allerdings an: „Das würden wir uns in Stolberg auch wünschen.“ In Langerwehe wurden die Pläne vorgestellt, dass WSW und Green vier Windräder im Laufenburger Wald errichten und betreiben wollen, die Stawag im Meroder Wald sechs Windräder, was die Bürgerinitiativen heftig kritisieren. „Dabei sprechen wir von zwei Teilen eines Waldes, die jeweils nach ihren Besitzern benannt sind und sich von Schevenhütte bis Langerwehe erstrecken“, erläutert Anne Müller. „Es ist faktisch ein und dasselbe Waldgebiet, in dem jetzt nicht mehr vier, sondern zehn Windräder entstehen sollen“, sagt Hans-Willi Kessler.

Die Folgen seien weitreichend. In erster Linie für den Wald: Um die Anlagen zu errichten, würden, so die Gegner, Flächen benötigt, von denen der Großteil zunächst gerodet und anschließend wieder aufgeforstet werden soll. Die WSW plant nach eigenen Angaben mit einer dauerhaft benötigten Fläche von 0,2 Hektar pro Windrad – dem Wald würden also 0,8 Hektar Fläche durch die vier WSW-Anlagen auf Dauer verloren gehen. Die Stawag plant aber mit einem anderen Anlagentyp und mit der dauerhaft benötigten Fläche von 0,5 bis 0,6 Hektar pro Windrad.

„In der Summe würden dann nicht 0,8, sondern bis zu 4,4 Hektar Lebensraum für Tiere und Pflanzen zerstört“, rechnet Britta Enneper aus. Der Schevenhütterin Ines Dantz stößt bitter auf, dass es zwei Tage nach der Infoveranstaltung in Langerwehe in Stolberg eine Veranstaltung der SPD zum Thema Windkraft gab. „Dabei hat auch Bürgermeister Patrick Haas gesprochen – und zwar von vier Windrädern und nicht von zehn im Wald bei Schevenhütte“, sagt Dantz. Von den sechs geplanten Anlagen im Gemeindegebiet Langerwehe hätten Besucher der SPD-Veranstaltung erst fünf Tage später aus der Zeitung erfahren.

Dabei sind auch die Folgen für die in Stolberg angestrebte Entwicklung der Windenergie weitreichend. Denn beim Infoabend in Langerwehe wurde ein Konflikt offenbart, weil nach den aktuellen Planungen ein WSW- und ein Stawag-Windrad zu nah beieinander stehen würden. Um diesen Konflikt aufzulösen, müssen laut der Präsentation, die unserer Zeitung vorliegt, nun drei der vier WSW-Anlagen an anderen Standorten im Laufenburger Wald neu geplant werden.

Das Bild, das sich beim Blick über den Kirchturm in Schevenhütte offenbart, dürfte sich in Zukunft erheblich ändern. Foto: Dirk Müller

„Bürgermeister Patrick Haas sprach bei der SPD-Veranstaltung zwei Tage nach dem Infoabend in Langerwehe mehrfach von fortgeschrittenen Planungen für den Laufenburger Wald sowie von Gutachten, die in Auftrag gegeben sind oder bereits vorliegen würden – das ist doch jetzt alles hinfällig“, vermutet Ulrich Prinz. Haas selbst ist derzeit nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

„Ein veraltetes Artenschutzgutachten von 2013 kann aber doch ohnehin keine Planungsgrundlage sein“, meint Britta Enneper, und Ines Dantz ergänzt: „In der vorliegenden Neuplanung soll jetzt eine der WSW-Anlagen auch nicht mehr auf einer Kalamitätsfläche, also einer geschädigten Fläche, sondern auf einer bereits wieder mit Laubbäumen aufgeforsteten Fläche errichtet werden.“

Benjamin Heep, Geschäftsführer der WSW, kann das nicht bestätigen und betont: „Wir werden ausschließlich auf genehmigungsfähigen Flächen, sprich Kalamitätsflächen mit mindestens 1000 Metern Abstand zum Siedlungsraum planen.“ Inwiefern dann noch artenschutzrechtliche sowie weitere öffentliche Belange berücksichtigt werden müssten, werde das weitere Verfahren zeigen. „Dies ist ein fließender Prozess, dessen Anfang mit der Positivplanung der Stadt Stolberg beginnt“, so Heep.

Die bisherige Planung der WSW habe sich isoliert auf das Stadtgebiet Stolberg bezogen. „Wir sind davon ausgegangen, dass die Stawag ihre Planungen in Langerwehe nicht weiterverfolgt. Dies hat sich erst im Vorfeld der Sondersitzung des Bauausschusses und des Umweltausschusses in Langerwehe geändert“, betont der Geschäftsführer und ergänzt: „Wir sind nunmehr seit einigen Wochen im Austausch mit der Stawag, um die beiden Planungen zusammenzuführen.“

Noch keine finalen Standorte

Während die Stolberger Kommunalpolitik und die Stadtverwaltung den Windkraftausbau im Laufenburger Wald priorisieren, weil die Planungen „relativ weit fortgeschritten“ seien, räumt der WSW-Geschäftsführer aktuell ein: „Das Stadium der gemeinsamen Planung ist noch sehr früh, weshalb Standorte innerhalb der angedachten Fläche noch nicht final sein können.“ Außerdem erklärt Benjamin Heep: „Unsere artenschutzrechtliche Prüfung wird im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens erneuert werden müssen.“ Erste Angebote von Gutachtern seien „für ein bestimmtes zu untersuchendes Areal“ eingeholt worden. „Die entsprechenden Gutachten sind insofern aber noch nicht vergeben.“