Kleiderladen in Mausbach : Wiederbelebte Hilfe für Geflüchtete

Die „fleißigen Bienchen“ in Mausbach sind in ihrem Element und bereiten die Eröffnung des neuen Ladens am 17. April emsig vor. Foto: Dirk Müller

Stolberg Ehrenamtlerinnen eröffnen nun einen neuen Laden. Dort gibt es eine kostenlose Erstausstattung mit Kleidung, Hygieneartikeln und mehr zur Überbrückung bis staatliche Hilfen greifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Müller

Zahlreiche Kleidungsstücke sind bereits nach Größen sortiert und ebenso eingeräumt wie Bettwäsche und Schuhe. In einer Ecke ist Kinderspielzeug drapiert, und die „fleißigen Bienchen“ bestücken ihren neuen Laden in Mausbach weiter. Am Montag, 17. April, werden die Ehrenamtlerinnen schräg gegenüber vom Markusplatz wieder einen Kleiderladen für Geflüchtete eröffnen, der auch Hygieneartikel und Decken bieten soll. So wie es nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine bis Ende September 2022 bereits war.

„Unseren ersten Laden hatten wir in einer ehemaligen Auto-Waschhalle ohne Heizung, was für den Winter ungeeignet war“, beschreibt Romy Grimmer-Horn. Die „fleißigen Bienchen“ seien im Hintergrund aktiv geblieben – auch was die Suche nach einem neuen Ladenlokal anbelangt. „Die Mausbacher Pfarre St. Markus hat uns dann den leerstehenden Computerladen in ihrer Immobilie angeboten. Jetzt können wir das Ladenlokal kostenlos nutzen, weil die Pfarre uns so stark unterstützt“, sagt Grimmer-Horn.

Dennoch gehe für die Ehrenamtlerinnen die Suche nach einem dauerhaften Standort weiter. „Im Oktober oder November soll hier umgebaut werden. Dann müssen wir den Laden wieder schließen.“ Doch bis dahin biete das großzügige, helle und freundliche Ladenlokal optimale Bedingungen, betont Irina Grinjuk: „Wir haben genügend Platz und können Geflüchtete, die nur mit den Kleidern, die sie tragen, hier ankommen, mit einer kostenlosen Erstausstattung versorgen. So kann die Zeit überbrückt werden, bis staatliche Hilfen greifen.“

Das neue Ladenlokal mache auch eine Erweiterung des Angebots möglich. „In 2022 kamen hauptsächlich aus der Ukraine geflohene Frauen und Kinder in Stolberg an. Derzeit leben in der Turnhalle des Berufskollegs aber auch geflüchtete Syrer. Deshalb geben wir jetzt auch Kleidung für Männer aus“, erläutert Irina Grinjuk. „Unser Laden ist für alle Geflüchteten da – egal aus welchem Land sie in Stolberg ankommen. Hier können sie sich ausstatten, bis sie sich mit staatlicher Unterstützung selbst versorgen können“, erklärt Romy Grimmer-Horn.

Damit die ehrenamtlich „fleißigen Bienchen“ dies leisten können, sind sie auf Spenden angewiesen. „Gut erhaltene und gerne auch saubere Kleidung wird ebenso benötigt wie Hygieneartikel, Handtücher, Decken, Bettwäsche und Schuhe, und die Kinder freuen sich natürlich auch über Spielzeug“, führt Grinjuk aus. Abgegeben werden können die Sachspenden im Kleiderladen zu den Öffnungszeiten oder nach telefonischer Terminabsprache (siehe Infokasten). Auch über Geldspenden freue sich das Team der Ehrenamtlerinnen.

Info Sach- und Geldspenden willkommen Der Kleiderladen für Geflüchtete öffnet ab dem 17. April immer montags von 10 bis 14 Uhr. Sach- und Geldspenden können dann im Laden (vormals WBC Computer) an der Gressenicher Straße 1 abgegeben werden, und auch für andere Wochentage und Uhrzeiten können Abgabetermine vereinbart werden (Telefon: Irina Grinjuk 0176-41756923).