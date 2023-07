Hochwasserkatastrophe 2021 : Wie ein Buch beim Verarbeiten helfen soll

Mit mehr als 500 Bildern und erläuternden Texten hat Autor Helmut Schreiber die „Jahrhundertflut in Stolberg“ akribisch in dem neuen Buch dokumentiert. Foto: Dirk Müller

Stolberg Der Heimat- und Geschichtsverein gibt Helmut Schreibers Fotodokumentation „Jahrhundertflut in Stolberg“ heraus. Die Katastrophe verstehen und verarbeiten.

Es ist wohl das erste Mal, dass Helmut Schreiber über eine Veröffentlichung des Stolberger Heimat- und Geschichtsvereins sagt: „Eigentlich ist es ein schreckliches Buch.“ Der Autor und Ehrenvorsitzende des Vereins betont aber auch: „Es geht um bedeutendes Kapitel in der Stolberger Zeitgeschichte, das einfach dokumentiert werden musste.“ Die Rede ist von der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021.

Diese hat Helmut Schreiber in dem Buch „Jahrhundertflut in Stolberg“ dokumentiert, das der Stolberger Heimat- und Geschichtsverein am Dienstag, 11. Juli, im Museum Zinkhütter Hof vorstellen wird. „Viele Menschen waren von der Katastrophe schwer getroffen. Um dieses Erlebte verarbeiten zu können, muss man auch verstehen, wie es zur Katastrophe kam, und was genau geschehen ist. Helmut Schreibers Buch ist dabei eine große Hilfe“, sagt der Vereinsvorsitzende Werner Schindler.

Info Buchvorstellung und Verkaufsstellen „Jahrhundertflut in Stolberg“ wird am Dienstag, 11. Juli, um 18 Uhr im Museum Zinkhütter Hof (Ecke Cockerillstraße/Schellerweg) vom herausgebenden Stolberger Heimat- und Geschichtsverein vorgestellt. Das 290 Seiten starke Buch im DIN-A4-Format mit mehr als 500 Fotos ist für 16 Euro in der Bücherstube am Rathaus, bei der Stolberg Touristik und im Vichter Dorfladen erhältlich.

Dementsprechend stehen die Wetterentwicklung, Vorhersagen und Warnungen am Anfang des 290 Seiten starken Buches. „Dann folgt die Erläuterung des Einzugsgebiets des Vichtbachs als wichtige Grundlageninformation“, erklärt Schreiber. Die Katastrophe selbst zeichnet das DIN-A4-formatige Buch beginnend in Zweifall am 14. Juli 2021 über Vicht bis in die Stolberger Innenstadt und Atsch und den 15. Juli nach. Die örtliche und zeitliche Abfolge der Hochwasserkatastrophe wird mit mehr als 500 Fotos aus 65 Quellen dokumentiert.

„Insgesamt wurden mir von Stolbergern dankenswerterweise über 2600 Bilder und mehr als 200 Videos zur Verfügung gestellt. Das komplette Material bleibt in unserem Vereinsarchiv erhalten“, erläutert Helmut Schreiber. Auch betroffene Stolberger Unternehmen hätten für die Dokumentation wichtige Bilder beigesteuert. „Manche sehr unbürokratisch und freigiebig, bei anderen mussten wir etwas längeren Atem haben, um die urheberrechtliche Freigabe für die Fotos zu erhalten“, beschreibt Werner Schindler.

Da der Verein mit seinem Buchlager selbst vor der Flut betroffen war, hätte sich die Vorfinanzierung des Buches mit einer Auflage von 2000 Exemplaren eigentlich als schwierig erweisen müssen. „Und wir hätten das gebundene DIN-A4-Buch wahrscheinlich für 30 Euro verkaufen müssen. Da es aber Förderungen und Sponsoren gab, können wir das Buch jetzt für 16 Euro verkaufen, sodass mehr Interessierte sich auch leisten können“, freut sich Schindler.

Für Helmut Schreiber sei es entscheidend gewesen, die Zerstörungen durch die Flut ebenfalls in dem Buch darzustellen. „Es sind ja nicht nur Wohnhäuser, Firmen, Geschäfte, Fahrzeuge, Inventar und Mobiliar zerstört worden. Die Schäden an der Infrastruktur waren immens, was die Aufräumarbeiten enorm erschwert hat.“ Das Ausmaß der Zerstörung zu dokumentieren, sei wichtig, um die heutige Situation realistisch einschätzen zu können. „Manchen geht der Wiederaufbau nicht schnell genug. Wer sich aber die tatsächliche Zerstörung vor Augen führt, kann nur sagen: Hut ab vor dem, was bis heute schon geschafft worden ist.“

In der zweiten Hälfte des Buches zielt Schreiber darauf ab, was nach der Flut bleibt. „Die Erinnerung an die verheerende Katastrophe, Angst vor neuem Hochwasser und Baustellen, die uns noch über Jahre begleiten werden, dürfen nicht alleine bleiben“, meint Schreiber. Bleiben müsse auch die Erinnerung an außerordentliche Hilfsbereitschaft. „Nachbarn, Freunde und Bekannte sowie völlig fremde Menschen und Institutionen aus Stolberg und ganz Deutschland haben schnell und koordiniert geholfen.“

Diese Solidarität, Spendenbereitschaft und tatkräftige Hilfe dürften nicht vergessen werden, weshalb das Buch das Krisenmanagement vor Ort ebenso wie den Einsatz der freiwilligen Helfer dokumentiert. Dies sind nicht die einzigen positiven Kapitel in dem „eigentlich schrecklichen“ Buch.