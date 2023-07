„Cashback“ : Wie Banken an der Bargeldauszahlung beim Einkauf verdienen

Mit Karte zahlen und gleichzeitig Bargeld vom Konto abheben: Im vorigen Jahr wurden so mehr als zehn Milliarden Euro aus den Kassen des Handels herausgegeben. Foto: dpa/Sven Hoppe

Stolberg Banken und Sparkassen bauen Geldautomaten ab und erheben gleichzeitig Gebühren vom Handel, wenn sie ihre Kunden beim Einkauf mit Bargeld versorgen. Von einer bemerkenswerten Entwicklung am Beispiel des Dorfladens in Stolberg-Vicht.

Im kleinen Ort Vicht in Stolberg gibt es wie in vielen anderen schon lange keinen Geldautomaten mehr. Vor etwa zehn Jahren war erst die VR Bank weg, ein paar Jahre später folgte die Sparkasse. Heute ist die einzige Möglichkeit, vor Ort täglich an Bargeld zu kommen, der Dorfladen. Dort kann sich jeder beim Einkauf mit EC-Karte an der Kasse Geld vom Konto auszahlen lassen. „Cashback“ heißt der Service. Was viele nicht wissen: Nicht die Banken und Sparkassen zahlen dem Dorfladen Geld dafür, dass er die Bargeldversorgung für sie übernimmt. Es ist genau umgekehrt.

Der Dorfladen hat dieses Gebührenmodell nicht exklusiv. Auch die großen Handelsketten müssen bei Bargeldabhebungen an ihren Kassen Transaktionsgebühren an den zahlen, der das Kartenlesegerät zur Verfügung stellt. Der überweist wiederum einen Teil an das Geldinstitut weiter, bei dem der jeweilige Kunde sein Konto hat.

Allerdings erfüllt der Dorfladen im Gegensatz zum kommerziellen Handel mit Ehrenamtlern, die den Verein tragen, einen Versorgungsauftrag, dem Banken oder Handelsketten nicht verpflichtet sind. Die Vichter versuchen mit wenigen Festangestellten und rund zwei Dutzend Ehrenamtlern eine komplette Nahversorgung inklusive Postfiliale, Bäckerei, Lottoannahmestelle und kleinem Café von 7 bis 19 Uhr aufrechtzuerhalten, ohne Verluste zu machen.

Dass auch sie Gebühren für die Bargeldversorgung zahlen müssen, nimmt Günter Scheepers, Geschäftsführer des Dorfladens, schulterzuckend zur Kenntnis. „Als kleiner Händler wirst Du ja nicht gefragt, wenn Gebühren erhoben werden“, sagt er. Früher sei der Posten auch nicht ins Gewicht gefallen. Vor wenigen Jahren noch sei nur „in geringem Umfang“ älteren, immobilen Menschen Bargeld gegeben worden. Dann hätten immer mehr danach gefragt. Heute sei der Posten „spürbar“.

Laut dem Kölner Handelsforschungsinstitut EHI ist die Nutzung von „Cashback“ in jüngster Zeit förmlich explodiert. 2022 wurden nach dessen Daten auf diese Art mehr als zehn Milliarden Euro an die Bankkunden über die Handelskassen ausgezahlt. Das bedeutet eine Verfünffachung seit 2019. Ähnlich entwickelten sich im Gegenzug die Einnahmen der Kartenlesegeräteanbieter und der Banken und Sparkassen. Im vorigen Jahr musste der Handel für diese Art der Bargeldversorgung durch Dritte laut EHI fast 14 Millionen Euro zahlen. 2019 waren es rund drei Millionen Euro.

Die Gebühr liegt bei den über 400 vom EHI befragten Handelsunternehmen, die 60 Prozent des tatsächlichen „Cashback“-Volumens abbilden, zwischen 0,1 und 0,18 Prozent des Betrags, im Schnitt 0,13 Prozent. Das ergibt bei einem durchschnittlichen Abbuchungsbetrag von 100 Euro 13 Cent pro Vorgang. Doch das EHI-Panel bildet vor allem die großen Handelsketten ab. Sie können ihre Gebührenkonditionen einzeln aushandeln. Kleinen Einzelhändlern wie dem Dorfladen fehlt diese Verhandlungsmacht.

„Ein Mittelständler zahlt mehr als ein großer Händler am Markt“, sagt Zahlungssystemexperte Horst Rüter vom EHI. Für den Dorfladen fällt nach Angaben der Kassiererin Martina Hillemanns-Korth bei jeder Kartenzahlung ein Festbetrag von zehn Cent an. Dazu komme je nach Kartentyp, Zahl der Transaktionen und Umsatzvolumen eine Gebühr, die die Kosten pro Vorgang im Schnitt auf 30 Cent erhöhe.

Die Ironie an der Geschichte ist, dass der Handel die Geister selbst rief, die ihn nun Millionen kosten. Rewe führte in seinen Supermärkten 2003 die Bargeldabhebung an der Supermarktkasse als Marketing-Instrument im hart umkämpften Lebensmitteleinzelhandel ein. Da jede Bargeldabhebung mit einem Mindesteinkauf verbunden ist, wollte man so Kunden anlocken, die ansonsten vielleicht zur Konkurrenz gegangen wären.

Der Dorfladen in Vicht ist ehrenamtlich getragen und hält die Nahversorgung vor Ort aufrecht. Auch er zahlt Gebühren für die Bargeldversorgung der Menschen. Foto: MHA/Claudia Schweda

Doch die Idee wurde schnell kopiert. Heute bieten laut EHI neun von zehn Lebensmittelhändlern oder Drogeriemärkten diesen Service. Bei den Großen ist laut HDE, Spitzenverband des deutschen Einzelhandels, nur Aldi-Nord außen vor. „Manchmal wird ein Diversitätsmerkmal zu einem ‚Must Have’“, sagt Ulrich Binnebößel, HDE-Experte für Zahlungssysteme, „wer es nicht hat, hat einen Nachteil.“

„Cashback“ ist heute ein für die Kunden – fast – selbstverständlicher Service. Im Dorfladen in Vicht bekommt jeder Kunde maximal 100 Euro pro Einkauf. Im kommerziellen Handel ist meist eine Abhebung bis zu 200 Euro möglich. Laut EHI werden im Durchschnitt bundesweit pro „Cashback“-Vorgang 100 Euro abgehoben. Im Gegenzug verringert sich auf diese Art natürlich der Bargeldbestand im Handel, der – auch gegen Gebühren – zur Bank gebracht werden muss. Doch das ist laut HDE kein Vorteil. „Bargeldeinzahlungen sind kaum umsatzabhängig und die Kosten für den Werttransporter, den die Lebensmittelhändler oder Drogeriemärkte zahlen, bleiben bestehen“, sagt Binnebößel.

Fragt man die Bankenverbände danach, ob sie die Entwicklung für richtig halten, wird darauf verwiesen, dass der Handel den Service freiwillig anbiete und häufig auch damit werbe. „Cashback ergänzt die Bargeldversorgung – sie ersetzt sie nicht“, sagt Thomas Rienecker vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Und da die öffentlich-rechtlichen Sparkassen im Gegensatz zu anderen Banken einen Versorgungsauftrag haben, ergänzt er: „Wir werden die flächendeckende Bargeldversorgung weiterhin über unsere eigene Infrastruktur sichern.“

Das sehen die Vichter anders. Die Sparkasse Aachen hat nach dem Hochwasser 2021 die zerstörte Filiale im Vichter Nachbardorf Zweifall nicht wieder eröffnet. Stattdessen hält dort – so wie in Vicht – einmal die Woche die mobile Filiale. Die Konsequenz beobachtet Scheepers an der Dorfladenkasse: Die Menschen aus dem drei Kilometer entfernten Zweifall nutzten nun die praktische Möglichkeit zur Bargeldversorgung bei ihnen.

Inzwischen rumort es hörbar im gesamten Handel. „Es stellt sich die Frage, warum der Handel für diese Dienstleistung Gebühren zahlt, wo er doch den Banken die Arbeit abnimmt und diese dadurch die Möglichkeit haben, Geldautomaten abzubauen und damit Kosten zu reduzieren“, sagt der HDE-Experte. Bei früheren Verhandlungsrunden mit Spitzenvertretern von Banken und Sparkassen sei deren Bereitschaft allerdings sehr gering gewesen, über die Gebührenhöhe zu verhandeln.