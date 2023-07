Serie: Zwei Jahre nach der Flut : Weiterhin schwere Zeiten – vor allem für Stolberg

Die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe sind in der Stolberger Innenstadt immer noch sehr gut zu erkennen. Das gilt vor allem für den Stadtteil Mühle. Foto: MHA/Michael Grobusch

Meinung Eschweiler/Stolberg Zwei Jahre nach der Flut präsentieren sich Eschweiler und Stolberg in sehr unterschiedlichem Zustand. Gleichwohl wird es in beiden Städten noch lange dauern, bis die Folgen der Hochwasserkatastrophe überwunden sind.

Manchmal täuscht der erste Eindruck. Doch in diesem Fall wird er durch den zweiten bestätigt. Und auch durch den dritten und jeden weiteren. Für mich steht fest: Eschweiler hat sich besser und schneller von der Hochwasserkatastrophe erholt als Stolberg. Das mag für all diejenigen, die in der Indestadt persönlich immer noch unter den Folgen der verheerenden Flut leiden, wie bitterböse Ironie klingen. Doch das soll es auf keinen Fall sein.

Dennoch: Während in der Eschweiler Fußgängerzone viele Geschäfte – und das ist sehr schön – wieder geöffnet haben und das Leben vor allem bei gutem Wetter pulsiert, sind die Zustände auf der Stolberger Talachse ungleich trister. Unzählige Ladenlokale sind weiterhin mit Brettern verrammelt und ansonsten noch genauso kaputt wie vor zwei Jahren. Die zarten Pflanzen der geschäftlichen Neugründungen im Steinweg müssen sich gegen die zwischen Burgstraße und Rathaus wandernde Großbaustelle behaupten. Und im ohnehin schon arg gebeutelten Stadtteil Mühle herrschen Zustände, die nicht nur unter rein baulichen Aspekten angsteinflößend sind.

Dabei sind doch schon so viele Anstrengungen unternommen worden, um die Folgen der Flut zu mildern und die Spuren der Zerstörung zu beseitigen! Viele zusätzliche Anstrengungen werden in den kommenden Jahren erforderlich sein – in Stolberg und auch in Eschweiler. Für zahlreiche Menschen wird das einmal mehr mit Belastungen und Einschränkungen verbunden sein. Aber hoffentlich auch mit Erfolgserlebnissen, die immer wieder auch einen neuen Motivationsschub auslösen.

Hut ab in diesem Zusammenhang und an dieser Stelle vor den Verwaltungen beider Städte. Auch sie konnten sich in keiner Weise auf die unfassbaren Ereignisse vorbereiten und haben dennoch in einem bis heute andauernden Kraftakt viel für die von den Naturgewalten heimgesuchten Menschen getan und erreicht. Das kommt leider häufig zu kurz in der Bewertung dessen, was der erste, der zweite und auch jeder weitere Eindruck vermittelt.