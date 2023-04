Hebesatz entscheidend : Was sagt die neue Grundsteuermesszahl im Bescheid?

Wie hoch die Grundsteuer für Eigentümer und Mieter in Zukunft in Stolberg (unser Archivfoto) und auch in anderen Städten sein wird, ist derzeit noch nicht genau absehbar. Foto: Manfred Kistermann

Stolberg/Eschweiler Viele Haus- und Grundbesitzer haben vom Finanzamt inzwischen ihre neue Grundsteuermesszahl im Bescheid erhalten. Doch was sagt diese Zahl aus? Einige Beispielrechnungen.

Immobilieneigentümer, die ihre Grundsteuererklärung fristgerecht eingereicht haben, sind inzwischen in vielen Fällen vom Finanzamt angeschrieben worden. Im Bescheid steht die Grundsteuermesszahl, die ab 2025 wirksam werden soll. Die Messzahl ist ein Eurobetrag, der allein wenig darüber aussagt, wie viel Grundsteuer nach neuem Recht gezahlt werden muss. Was fehlt, ist der Hebesatz der eigenen Kommune, mit der diese Messzahl multipliziert wird. Diese Hebesätze sollen erst im kommenden Jahr festgelegt werden.

Die Aussagekraft der aktuellen Bescheide zu den Messzahlen ist also begrenzt. Möglich ist theoretisch alles: Es wird billiger, es wird teurer oder der Grundsteuerbetrag, der über die Miete von Hausbesitzern auf die Mieter umgelegt werden darf, bleibt in etwa gleich. Nehmen wir zwei Beispielimmobilien. Bei einer 127 Quadratmeter großen Eigentumswohnung in Aachen aus dem Jahr 2000 sinkt der Messbetrag von rund 97 auf 80 Euro, bei einem Stolberger Zweifamilienhaus von 1970 steigt er dagegen von 51,50 auf rund 78 Euro.

1. Fall: gleichbleibender Hebesatz

Bleibt es bei dem heute in den beiden Städten gültigen Hebesatz (Aachen 525 Prozent, Stolberg 595 Prozent), muss der Eigentumswohnungsbesitzer in Aachen 90 Euro wenig zahlen, der Zweifamilienhausbesitzer in Stolberg aber rund 159 Euro mehr.

2. Fall: sinkender Hebesatz

Mit Sicherheit sinkt die eigene Grundsteuer bei einem sinkenden Hebesatz der Gemeinde nur dann, wenn die eigene Messzahl gleich hoch oder sogar niedriger ist als bislang. In allen anderen Fällen einer gestiegenen Messzahl für die eigene Immobilie gilt: Es kommt darauf an. Ist die persönliche Messzahl nur minimal gestiegen, genügt auch eine minimale Absenkung des kommunalen Hebesatzes, um in der Multiplikation der beiden Werte mit etwa der gleichen Grundsteuerbelastung aus der Reform herauszugehen. Je größer die Erhöhung der persönlichen Messzahl ausfällt, umso wahrscheinlicher wird eine höhere Grundsteuerbelastung.

3. Fall: steigender Hebesatz

In dem Fall eines steigenden kommunalen Hebesatzes müssen selbst diejenigen, deren Messzahl eigentlich gesunken ist, damit rechnen, dass ihre Grundsteuerbelastung steigt. Sicher ist, dass sie bei denen steigt, deren Messzahl den gleichen oder sogar einen höheren Wert im Vergleich zur bisherigen Berechnung aufweist.

Die Pläne von Stolberg und Eschweiler

Die Stadt Stolberg plane nicht mit Steuererhöhungen, sagt Tobias Schneider: „Wir wollen das Volumen der Einnahmen durch die Grundsteuer B gleich halten. Ob dafür mittelfristig eine Anpassung des Hebesatzes nach unten oder oben notwendig sein könnte, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen“, erklärt der städtische Pressesprecher. Das Stichwort sei auch in Eschweiler Aufkommensneutralität, konkretisiert René Costantini. „Das bedeutet, dass die Kommune den Steuerertrag, den sie 2025 nach altem Recht bei stabil gehaltenem Hebesatz erzielt hätte, auch nach neuem Recht erzielt“, erläutert der Eschweiler Pressesprecher.

Aufkommensneutralität heißt jedoch nicht, dass die Steuerlast des einzelnen Steuerpflichtigen nach dem 1. Januar 2025 derjenigen nach altem Recht entspricht. Grund für die Verfassungswidrigkeit des alten Rechts seien Wertverzerrungen, welche die Reform nun beseitigen soll. Deswegen steigt bei dem einen Steuerpflichtigen die Grundsteuermesszahl, bei dem anderen fällt sie. Fallen aber in einer Kommune nach der Neuberechnung die Messzahlen auf einen im Schnitt niedrigeren Wert, muss die Kommune die Hebesätze anheben, um insgesamt denselben Ertrag aus der Grundsteuer zu erzielen. Im gegenteiligen Fall könnte der Hebesatz gesenkt werden. Doch noch ist es für Spekulationen zu früh. Zum jetzigen Zeitpunkt könne „noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob und gegebenenfalls welche Auswirkungen die Grundsteuerreform auf den Eschweiler Hebesatz für die Grundsteuer B in 2025 haben wird“, sagt Costantini.