„Tabuthema“ : Wann Eltern anfangen sollten, aggressives Verhalten ihrer Kinder zu hinterfragen

Kinder, die Gewalt ausüben, sind keine Seltenheit. Auch im Stolberger Jugendamt haben die Mitarbeiter mit diesen Fällen zu tun. Foto: dpa/Oliver Berg

Stolberg Wenn Kinder aggressiv sind oder Gewalt ausüben, sind es meist Geschwister oder Eltern, die darunter leiden. Im Stolberger Jugendamt gehört das Thema zum beruflichen Alltag der Mitarbeiter dazu.

„Es gibt Leute, die behaupten, dass dieses Thema eines der letzten Tabus in unserer Gesellschaft ist“, sagt Adnan Akyaman-Wagner und fügt hinzu: „In unserer täglichen Arbeit ist es auf jeden Fall enorm präsent.“ Adnan Akyaman-Wagner arbeitet seit rund 15 Jahren im Stolberger Jugendamt. Mittlerweile leitet er die Abteilung soziale Dienste und kommt regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt, die aggressiv sind oder sogar Gewalt ausüben. Nicht selten gehören die eigenen Familienangehörigen wie Eltern und Geschwister zu den Opfern.

„Es kommt immer wieder vor, dass Eltern von ihren Töchtern verprügelt und von ihren Söhnen geschlagen werden“, sagt er. Gewalttätigkeit von Kindern und Jugendlichen ist ein Thema, mit dem sich betroffene Familien nicht erst seit dem Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg auseinandersetzen müssen. „Fälle wie dieser sind nur die Spitze des Eisbergs. Doch die nicht ganz so dramatischen Ereignisse gehören für uns zum beruflichen Alltag dazu“, erklärt Akyaman-Wagner.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt der Abteilungsleiter auf eine Situation zurück, die sich vor rund 13 Jahren in der Stolberger Innenstadt ereignete. „Damals hat ein fünfjähriger Junge mitten auf der Straße auf seinen Vater eingeprügelt, und der hat das belächelt.“ Er habe ihm damals geraten, die Situation nicht zu unterschätzen. „Mittlerweile sitzt der junge Mann wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung im Gefängnis. Und wenn ich seinen Vater treffe, erklärt mir dieser, dass ich damals recht hatte.“

Es sei keine Seltenheit, dass Gewalt – vor allem bei jüngeren Kindern – verniedlicht werde. „Das Thema ist allerdings nicht mehr witzig, wenn sie älter werden. Es gibt viele Eltern, die die körperlichen Fähigkeiten ihrer Kinder unterschätzen.“ Wenn Kinder aggressiv oder gewalttätig sind, spricht Adnan Akyaman-Wagner davon, dass sie „ausagieren“, also das, was sie fühlen, ausleben.

Aktuelle Studien gehen davon aus, dass aggressive oder gewalttätige Kinder in jeder zehnten Familie ein Thema sind. Eine Zahl, die der Abteilungsleiter für realistisch hält. „Alleinerziehend sind in den meisten Fällen die Mütter, deshalb sind sie auch häufiger betroffen.“ Und: „Immer öfter sind es Mädchen, die gewalttätig werden. Diese Beobachtung machen wir schon seit einigen Jahren“, berichtet Akyaman-Wagner und fügt hinzu: „Wir brauchen mehr Einrichtungen für Mädchen.“

Dass es grundsätzlich schwer sei, für gewalttätige Kinder und Jugendliche einen Platz in einer Jugendhilfeeinrichtung zu bekommen, weiß auch Michael Ramacher. „Man muss erstmal Einrichtungen finden, die sie überhaupt betreuen. Wir erleben immer wieder, wie schwierig es ist, Lösungen für solche Fälle anzubieten“, erklärt der Beigeordnete für Jugend, Schule und Soziales der Stadt Stolberg.

Das Thema könne in Familien aller gesellschaftlicher Schichten aufkommen. Eine besondere Rolle spielten unter anderem die Sozialen Netzwerke. Erst in diesen Tagen nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stolberger Jugendamts an einer entsprechenden Fortbildung teil. In dieser ging es um die Sozialen Medien und den Einfluss der digitalen Welt auf Kinder und Jugendliche.

„Früher war beispielsweise Mobbing begrenzt auf einen kleinen Kreis. Wenn man aus der Schule kam, konnte man diesem entfliehen. Heute sind Kinder und Jugendliche dieser Belastung bis zu 24 Stunden am Tag ausgesetzt“, sagt Michael Ramacher mit Blick auf die Nutzung von Medien wie Whatsapp, Facebook, Instagram und Co. „Die Auswüchse, die Bedrohungen, Mobbing und Gewalt haben, haben sich im Vergleich zu früher sehr verändert“, sagt der Beigeordnete und fügt hinzu: „Früher musste man seinen Opfern gegenübertreten. Heute reicht es, groß an der Tastatur zu sein, und damit kann man viele Menschen erreichen.“

Hinzu komme, dass Gewalt, beispielsweise in Form von Videos, für Kinder und Jugendliche oft frei zugänglich sei. Adnan Akyaman-Wagner erinnert sich in diesem Zusammenhang an eine Meldung, die einst beim Stolberger Jugendamt eingegangen ist. „In den Sozialen Netzwerken gibt es Gruppen, die sich treffen, um Horrorfilme anzuschauen. Bei uns hat sich eine Frau gemeldet, die von einer Nutzerin berichtet hat, deren kleine Kinder diese Filme ebenfalls geschaut haben.“ Das Jugendamt kontaktierte daraufhin die Mutter. Die reagierte anders, als man vielleicht denken würde. „Sie konnte gar nicht nachvollziehen, dass das ein Problem darstellt.“

Ähnlich sei dies auch in einem anderen Fall gewesen. „Wir bekamen eine Meldung darüber, dass es drei Kindern nicht gut gehe. Als wir in der Wohnung ankamen, stellten wir fest, dass das fünfjährige Kind kein Wort Deutsch, dafür aber fließend Englisch sprach“, berichtet Akyaman-Wagner. Die Eltern, beide berufstätig, hatten das Kind mit YouTube-Videos beschäftigt. „Mit diesen Videos hat es sich selbst die Sprache beigebracht.“ Ein Gefühl dafür, dass dies keineswegs der Norm entspreche, sei bei den Eltern nicht vorhanden gewesen.

Dass Nachahmen bei Kinder keine Seltenheit ist, zeigt auch folgendes Beispiel: Zwei Achtjährige waren nachts in Stolberg unterwegs und drehten davon Videos. Das fiel auf, weil sie im Unterricht regelmäßig einschliefen. „Die Kinder wollten Influencer werden. Daran sieht man, wie sehr sie von Sozialen Medien beeinflusst werden. Sie sehen dort etwas und machen es nach“, erklärt Akyaman-Wagner und ergänzt: „Ich bin überzeugt davon, dass kein Mensch gewalttätig wird, nur weil er sich entsprechende Videos ansieht. Sind die Neigungen aber da, können diese Videos der Auslöser sein, um Grenzen zu überschreiten.“

Ein erstes Warnzeichen

Und wann sollten Eltern anfangen, das aggressive Verhalten ihrer Kinder zu hinterfragen? „Wichtig ist, dass man sich fragt, ob der Ausbruch gerade stattfindet, weil ein Kind frustriert ist. Oder gehören Schlagen, Treten und Beißen schon zum festen Verhaltensrepertoire dazu? Das ist ein erstes Warnzeichen“, sagt Akyaman-Wagner. „Wenn ein Kind sich nicht mehr selbst regulieren kann, wird es Zeit sich Hilfe zu holen. Das ist keine Schande.“

Doch das würden viele Eltern so empfinden. Wie schambehaftet das Thema wirklich ist, erleben Adnan Akyaman-Wagner und seine Kolleginnen und Kollegen in ihrer täglichen Arbeit. „Es ist für Eltern sowieso schon eine große Überwindung zu uns zu kommen und sich einzugestehen, dass sie überlastet sind.“ Komme der Aspekt Gewalt noch dazu, sei die Hemmschwelle umso größer. „Aber die gute Nachricht ist, dass Eltern in dieser Situation nicht allein sind“, sagt der Leiter der Abteilung soziale Dienste.

Es gebe verschiedene Hotlines, an die sich Eltern wenden können. „Auch das Jugendamt und die Polizei stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.“ Doch gerade letztere Institution werde kaum kontaktiert. „Gerade weil es die eigenen Kinder betrifft“, weiß Akyaman-Wagner. Er sagt aber auch: „Es sollte für Eltern kein Tabu sein, gegebenenfalls auch die eigenen Kinder anzuzeigen, wenn diese ihnen gegenüber gewalttätig sind. Es ist wichtig ihnen zu zeigen, dass sie sich nicht im rechtsfreien Raum bewegen und dass ihr Handeln Konsequenzen hat.“

Auch die Mitarbeiter des Jugendamts würden die jungen Täter darauf hinweisen, dass ihr Verhalten falsch sei. „Natürlich ist es als Jugendamt unsere Aufgabe, für Kinder und Jugendliche da zu sein. Wir müssen ihnen aber genauso klar machen, dass das Schlagen oder Treten der Eltern keine Option und inakzeptabel sind.“