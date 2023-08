Neue Frauenfachberatungsstelle : Wabe will in Eschweiler und Stolberg weiter expandieren

In Stolberg und Eschweiler gibt es nun auch eine Frauenfachberatungsstelle der Wabe (v.l.): Dagmar Offermann, Stephanie Spitthöver, Doris Ganser, Samantha Kastenholz und Nadia Volz-Lalee freuen sich. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler/Stolberg Für die Verantwortlichen der Wabe ist die Einrichtung einer Frauenfachberatungsstelle in Eschweiler und Stolberg ein Meilenstein. Und dennoch gibt es ein Problem: kaum vorhandener Wohnraum. Eine Herausforderung für Betroffene und Beraterinnen.

Wenn Doris Ganser ihren Arbeitsalltag beschreibt, dann vergleicht sie sich selbst mit einer bekannten Romanfigur. „Man fühlt sich manchmal wie Don Quijote“, sagt die Beraterin im Gespräch mit unserer Zeitung. Doris Ganser und ihre Kollegin Stephanie Spitthöver arbeiten bei der Wabe. Der Verein hat nun eine Beratungsstelle eröffnet, in der Frauen aus Eschweiler und Stolberg, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden, Unterstützung bekommen.

Die größte Herausforderung, mit der sich die Betroffenen und die Beraterinnen auseinandersetzen müssen, ist die akute Wohnungsnot, die in den beiden Kommunen herrscht. „Die Chance, eine Wohnung zu finden, ist verschwindend gering. Das ist wirklich ein Kampf gegen Windmühlen“, fasst Doris Ganser die Situation zusammen. Die Hoffnung geben sie und ihre Kollegin dennoch nicht auf.

Seit 1990 ist die Wabe in Aachen aktiv und betreibt dort gemeinsam mit der Caritas verschiedene Beratungsstellen. Seit 1996 gibt es auch Anlaufstellen im – mittlerweile ehemaligen – Kreis Aachen. Eine Fachberatungsstelle für Frauen ist in Aachen seit 1997 etabliert. Im Südkreis der Städteregion Aachen ist man vor wenigen Wochen an den Start gegangen. Während sich die Caritas um die Kommunen Würselen, Alsdorf und Herzogenrath kümmert, ist die Wabe in Eschweiler und Stolberg mit der Anlaufstelle für Frauen, einer Fachberatung für Männer und Frauen, der Fluthilfeberatung, dem Stadtteilmanagement sowie den beiden Sozialkaufhäusern vertreten.

Der Weg dorthin sei jedoch nicht gerade einfach gewesen. „Es hat drei Anläufe gebraucht, bis der Landschaftsverband unser Vorhaben bewilligt hat, aber ich habe nicht aufgegeben“, sagt Dagmar Offermann, und Stolz schwingt bei diesen Worten in ihrer Stimme mit.

Offermann ist im Wabe-Vorstand tätig und verbucht die Eröffnung als großen Erfolg. „Natürlich könnte man fragen, warum es eine eigene Beratungsstelle für Frauen geben muss. Aber es gibt Frauen, für die genau das besonders wichtig ist. Aus ihrer Biographie heraus können sie vielleicht nicht mit Männern in einem Warteraum sitzen und möchten sich nur Frauen gegenüber öffnen, weil sie dann das Gefühl haben, verstanden zu werden“, sagt sie.

Grundlage für die neue Frauenfachberatungsstelle sei das Projekt EHAP, in dessen Rahmen auch die sogenannten Clearing-Wohnungen in Aachen und Eschweiler entstanden sind. In diesen finden Frauen – und ihre Kinder –, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, vorübergehend eine Unterkunft. In der Regel soll der Aufenthalt dort maximal bis zu drei Monate dauern. Aber im Bedarfsfall auch solange, bis eine neue Wohnung gefunden wurde.

Info Post ist ein großes Thema Die Frauenfachberatungsstellen der Wabe können auch als Postadressen genutzt werden. „Es gibt einige Frauen, die ihre Briefe nicht bekommen oder ihre Post nicht alleine öffnen können – aus verschiedenen Gründen“, weiß Beraterin Stephanie Spitthöver zu berichten. „Manchmal haben sie einfach nicht den Mut, den Briefkasten zu öffnen.“ Dies könne in den Frauenfachberatungsstellen erfolgen. Auch wer sich in finanziellen Schwierigkeiten befindet, kann sich an die Beraterinnen wenden.

Auf lange Sicht wünscht sich Dagmar Offermann in Sachen Clearing-Wohnung noch mehr. „Wir wollen auf jeden Fall expandieren“, sagt das Vorstandsmitglied und fügt hinzu: „Wir hoffen, dass es künftig auch in Stolberg eine Clearing-Wohnung geben wird.“ Die Gespräche dazu laufen seit Mai 2021. „Doch dann kam das Hochwasser“, blickt Projektkoordinatorin Nadia Volz-Lalee zurück. Ein entsprechendes Konzept liege der Stolberger Verwaltung vor. „Und wir bleiben weiter dran“, zeigt sich Dagmar Offermann optimistisch. Auch das Betreute Wohnen (BeWo) – so wie in Aachen – würde das Vorstandsmitglied gerne in Eschweiler und Stolberg etablieren.

Dass der entsprechende Bedarf vorhanden ist, wissen die Beraterinnen Doris Ganser und Stephanie Spitthöver aus ihrem Arbeitsalltag. Seit Februar 2021 gibt es die Schutzwohnung in Eschweiler. Bislang konnten acht Frauen – und teils auch Kinder – dort untergebracht werden. Einen aktuellen Sachstandsbericht trug Doris Ganser nun in der Sitzung des Sozial- und Seniorenausschusses in Eschweiler vor. Derzeit ist die Wohnung voll belegt – mit drei Frauen und einem Kind.

In der Clearing-Wohnung sollen die Frauen zunächst zur Ruhe kommen. Trennung, Krankheit, ein damit verbundener Verlust des Jobs und die Anhäufung von Schulden können Gründe dafür sein, dass Frauen ihr Zuhause verlieren. „Natürlich gibt es keine Garantie, dass das nicht wieder passiert. Aber wir bieten ihnen soziale Begleitung und können das Risiko so minimieren“, berichtet Stephanie Spitthöver.

„Grundsätzlich kann das jeder Frau passieren. So sieht leider die Realität aus. Oft findet die Wohnungslosigkeit dann verdeckt statt, weil die Scham bei Frauen besonders groß ist. Wichtig ist, dass Betroffene wissen, dass wir ihnen helfen – kostenlos“, sagt Nadia Volz-Lalee.

Es gebe jedoch auch Grenzen: „Wir bekommen viele Anfragen, in denen Frauen eine Wohnung suchen. Aber wir haben hier leider kein Brett, an dem verschiedene Schlüssel hängen“, sagt Doris Ganser und ergänzt: „Das ist auch eine Herausforderung für uns als Beraterinnen. Wenn eine Frau zu uns kommt und erzählt, dass sie eine Wohnung gefunden hat, feiert man das, als wäre es die eigene Wohnung.“ Erst kürzlich hat Ganser eine Mutter mit fünf Kindern beraten. „Ich hatte die Befürchtung, dass sie nichts finden wird, aber es hat geklappt. Das sind die Momente, die einem Hoffnung geben“, zeigt sie sich glücklich.

Doch das sei nicht immer so. „In Aachen ist es schon schwierig, eine Wohnung zu finden“, sagt Samantha Kastenholz, die in den Schutzwohnungen in Aachen und Eschweiler arbeitet. „Aber wenn es dort vielleicht drei bis sechs Monate dauert, dann sind es in Eschweiler und Stolberg neun bis zwölf Monate – und auch nur, wenn man Glück hat.“ Aus diesem Grund sei eine Schutzwohnung in beiden Kommunen ein wichtiger Schritt. „Wir hatten für die Eschweiler Clearing-Wohnung auch schon Anfragen von Frauen aus Stolberg“, berichtet Doris Ganser. Doch ihnen könne man nicht weiterhelfen, weil die Wohnung von der Stadt Eschweiler gestellt werde.

Info Anlaufstellen in Eschweiler und Stolberg Die Beratungsbüros der Wabe befinden sich in Eschweiler an der Franzstraße 14 und in Stolberg an der Rathausstraße 92. Sprechstunden sind montags und donnerstags von 9.30 bis 13.30 Uhr sowie nach Terminvereinbarung. Die Beraterinnen sind Stephanie Spitthöveer (Tel. 0177/1900543, stephanie.spitthoever@wabe-aachen.de) und Doris Ganser (Tel. 0177/2376759, doris.ganser@wabe-aachen.de). Eigentümer oder Vermieter können sich direkt an die Frauenfachberatungsstelle wenden, wenn sie Wohnraum anbieten möchten.

Und welche Voraussetzungen muss eine Clearing-Wohnung erfüllen? Sie sollte zentral, aber nicht in einem prekären Umfeld liegen. Mehrere Zimmer, die groß genug für Frauen und ihre Kinder sind, sowie ein Gemeinschaftsraum müssten vorhanden sein, führt Samantha Kastenholz aus. Wenn das Thema Clearing-Wohnungen gut laufe, könne man sich auch weiteren Personengruppen widmen.

In Aachen haben die Verantwortlichen derweil das Projekt Liane ins Leben gerufen, das Menschen auf dem Straßenstrich in den Fokus rückt und ihnen einen Ruhe- und Schutzraum bietet. Ein Konzept, das sich auch auf andere Kommunen übertragen ließe. „Uns ist wichtig, ein breites Spektrum an Personen abzudecken – von den Menschen, die in gut bürgerlichen Haushalten leben bis zur Straßenprostitution“, bringt es Dagmar Offermann auf den Punkt und fügt hinzu: „Wir möchten die Bedarfe der Menschen sehen und darauf reagieren.“