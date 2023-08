Euregiobahn nach Breinig : Elektrifizierung wird geprüft, Erweiterung wird vorbereitet

Stolberg/Eschweiler Die Folgen der Flut halten die Euregiobahn weiterhin an manchen Stellen auf. Für die Verlängerung nach Breinig und die Strecke zwischen Eschweiler und Stolberg hat die EVS aber immerhin konkrete Zeitpläne.

Die Förderung ermöglicht es der Euregio Verkehrsschienennetz GmbH (EVS), deren Geschäftsführer Fürpeil ist und die wiederum Eigentümerin der Gleisstrecke auf der Stolberger Talachse und auch hoch nach Breinig ist, eine mögliche Elektrifizierung der geplanten Ausbaustrecke untersuchen zu lassen. „Standardisierte Bewertung“, heißt das im Fachjargon, was Thomas Fürpeil folgendermaßen übersetzt: „Das ist ein erstes Gutachten, das wir nun in Auftrag geben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob sich die Elektrifizierung zwischen Altstadt und Breinig im wirtschaftlichen Sinne rechnet.“ Gleiches gelte im Übrigen auch für den Abschnitt zwischen Alsdorf-Mariagrube und Aldenhoven-Siersdorf.