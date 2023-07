Leitungsarbeiten : Vollsperrung sorgt für Frust in Vicht

Vollsperrung der Straße Münsterau zwischen Zweifall und Vicht: Direkt vor dem Vichter Landhaus ist Schluss. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Stolberg Wenige Wochen nach der Einweihung der Brücke gibt es schon wieder große Einschränkungen für Autofahrer in Vicht. Diesmal ist die Straße Münsterau in Richtung Zweifall wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Auch für die Gewerbetreibenden eine erneute Geduldsprobe.

Vor wenigen Wochen schien sich die Verkehrssituation in Vicht mit der langersehnten Eröffnung der durch die Flut zerstörten Brücke endlich nachhaltig zu entspannen. Nach über einem Jahr sollten die Umwege über Breinig und Mausbach endlich der Vergangenheit angehören. Und doch stehen nun wieder Absperrgitter an der Zufahrt zu dem Stolberger Ortsteil. Die lassen sich zwar rund um die besagte Brücke umfahren, künden aber dennoch von der nächsten Vollsperrung, die die Vichter in ihrer Bewegungsfreiheit erheblich einschränkt – diesmal in Richtung Zweifall.

Ab dem Vichter Landhaus, sprich der Einmündung zur Straße Jägersfahrt, ist die Straße Münsterau in Richtung Zweifall bis zur Hausnummer 124 komplett gesperrt. Umgeleitet werden die Autofahrer – erneut – über Nachtigällchen und Breinig. Grund der Sperrung, die nach derzeitigem Stand bis zum 18. August andauern soll, sind Leitungsarbeiten: Während die Enwor auf rund 300 Metern eine Trinkwassertransportleitung erneuert, legt die Regionetz eine Stromleitung unter die Erde. Nach Informationen der Stadt Stolberg sind zudem Asphaltarbeiten geplant.

Für die Gewerbetreibenden rund um die Baustelle ist die Sperrung eine Hiobsbotschaft. „Meine Umsätze haben sich im Vergleich zu vergangener Woche ziemlich genau halbiert“, sagt Marco Nießen, der die Tankstelle Münsterau betreibt und nach eigener Aussage in großem Maße auf den Durchgangsverkehr in Richtung Zweifall angewiesen ist. Als Reaktion habe er bereits seine Bestellmengen und auch seine Öffnungszeiten reduziert.

Tankstellenbetreiber Marco Nießen ist nicht glücklich über die Vollsperrung, die derzeit die direkte Verbindung zu seiner Tankstelle aus Richtung Zweifall kommend, kappt. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Dass die Baustelle überhaupt kommt, habe er erst wenige Tage vor Baubeginn von einer Mitarbeiterin erfahren, die wiederum durch einen Facebook-Post darauf aufmerksam geworden sei. „Es ist enttäuschend, dass wir im Vorfeld gar nicht informiert wurden“, befindet Nießen und fügt an: „Ich kann es ja auch nicht ändern, aber wenn ich Bescheid weiß, dann kann ich natürlich ganz anders planen.“

Ähnlich äußert sich auch Gastronom Stefan Gogic, der das Hotel und Restaurant Vichter Landhaus betreibt, das vergangenen Sommer nach fast elfmonatiger flutbedingter Schließung wiedereröffnet hat. Auch er hat nur durch Zufall im örtlichen Blumenladen von den Bauarbeiten erfahren. Durch die Sperrung seien ihm schon die ersten Stornierungen ins Haus geflattert und auch der fehlende Durchgangsverkehr mache sich deutlich bemerkbar. „Wer zum Beispiel aus Richtung Simmerath oder Zweifall kommt, der überlegt es sich zweimal, ob er den Weg zu uns auf sich nimmt“, ist Gogic maximal frustriert. Auch der Gastronom bemängelt die fehlende Vorwarnung durch die Verantwortlichen: „Wenn ich früher davon gewusst hätte, hätte ich jetzt Betriebsferien gemacht und ganz sicher nicht im September.“

Die Stadt Stolberg weiß grundsätzlich bereits seit dem vergangenen Jahr, dass diese Maßnahme um Umfeld der Landesstraße ansteht, wie Sprecher Tobias Schneider auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Jedoch sei ursprünglich geplant gewesen, die Straße für die Bauarbeiten nur halbseitig zu sperren und den Verkehr mithilfe einer temporären Ampel an der Baustelle vorbeizuführen, so Schneider: „Im Juni haben wir allerdings die Information erhalten, dass eine Vollsperrung nötig ist, weil die Wasserleitung, die erneuert werden muss, nicht wie gedacht im Grünstreifen, sondern ziemlich mittig in der Straße liegt.“ Aus Sicherheitsgründen sei daher eine Vollsperrung zwingend notwendig gewesen.

Linien 8 und 42 Auch der Busverkehr wird umgeleitet Zwischen der Haltestelle Vicht Kirche, die aufgrund der Bauarbeiten auf den Parkplatz vor der Kirche verlegt wurde, und Zweifall Brücke, wo die Ersatzhaltestelle vor dem Haus Frackersberg 5 liegt, verkehren die Linien 8 und 42 über die Eifelstraße, die Straße Am Wasserwerk, den Breiniger Berg, die Essiger Straße, die Entengasse, die Winterstraße und den Frackersberg. Die Haltestellen Vicht Fischbachstraße, Jägersfahrt und Zweifall Sägewerk fallen weg.

Sobald man sich mit allen beteiligten Stellen – darunter auch Straßen NRW als Träger der Landesstraße Münsterau – ausgetauscht hatte, habe man zeitnah eine Meldung herausgegeben. Der Zeitpunkt der Bauarbeiten in den Sommerferien, nach der Fertigstellung der Vichter Brücke und vor der geplanten Sanierung der für die Umleitung wichtigen Vennstraße in Venwegen, die in der zweiten Jahreshälfte ansteht, sei durchaus bewusst so gewählt, so Schneider. Was die Information der Anlieger angeht, verweist der Stadtsprecher auf die Verantwortlichkeit der Bauherren.