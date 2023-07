Pläne der Polizei : Videoüberwachung in Eschweiler und Stolberg lässt weiter auf sich warten

Wann die Eschweiler Innenstadt mit mobilen Videokameras ausgestattet wird, steht nach wie vor noch nicht fest. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler/Stolberg Der Stolberger Stadtteil Mühle und die Eschweiler Innenstadt sollen mit mobilen Videokameras ausgerüstet werden. So ist jedenfalls der Plan der Aachener Polizei. Wann dieser umgesetzt wird, ist jedoch weiterhin unklar.

Es ist ein Thema, das Eschweiler und Stolberg beschäftigt: Sicherheit. In diesen Tagen haben die Sozialdemokraten der Indestadt einen Brief an Herbert Reul (CDU) verfasst. In diesem fordern sie den NRW-Innenminister dazu auf, für mehr Polizeipräsenz und eine rund um die Uhr besetzte Wache – so wie es sie im benachbarten Stolberg gibt – zu sorgen. Einen entsprechenden Antrag haben SPD und Koalitionspartner Grüne auch an Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD) adressiert. Für die nächste Sitzung des Stadtrats hat Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach deshalb sein Kommen zugesichert.

Abzuwarten bleibt, ob an diesem Abend auch ein weiteres Thema zur Sprache kommt: die mobile Videoüberwachung. Auch diese fordern die Eschweiler Sozialdemokraten in ihrem offenen Brief genauso wie im gemeinsamen Antrag mit den Grünen. „Modellprojekte zur Ausleuchtung der Innenstädte, beispielsweise im Bereich der Eschweiler Fußgängerzonen und des Marktplatzes, mit mobilen Kamerasystemen müssen gefördert und vorangebracht werden. Die Landesregierung muss unterstützen, dass solche Systeme kurzfristig installiert und betrieben werden können. Dass es ein solches Projekt speziell auch in der Eschweiler Innenstadt geben soll, wurde bereits vor geraumer Zeit dem Stadtrat vorgestellt. Passiert ist leider bislang nichts. Wann kann die Bevölkerung mit der Errichtung dieser mobilen Videosysteme rechnen?“, heißt es dazu in dem Schreiben an den NRW-Innenminister.

Das ist eine Frage, die nur schwer zu beantworten scheint, wie eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung an die Polizei Aachen zeigt. „Zum Start der mobilen Videobeobachtung können wir leider nach wie vor keinen konkreten Termin nennen“, berichtet Sprecherin Stefanie Kutsch. Die Landesoberbehörde – das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste – habe mitgeteilt, „dass es bis zur Klärung aktuell unterschiedlicher Rechtsauffassungen zum Betrieb der Anlagen zu Verzögerungen bei der Auslieferung“ komme. „Wir können daher einen Termin momentan weder abschätzen noch beeinflussen. Das bedauern wir sehr“, führt Kutsch weiter aus.

Ein Problem, das auch andere Kommunen in der Städteregion Aachen beschäftigt – beispielsweise Stolberg. Mitte Oktober 2022 hatte Dirk Weinspach dort im Rahmen einer Pressekonferenz mit Bürgermeister Patrick Haas (SPD) erklärt, dass im Stolberger Stadtteil Mühle künftig Kameras zur mobilen Videoüberwachung eingesetzt werden sollten. So wolle man den steigenden Fall- und Einsatzzahlen in dem oftmals als „Brennpunkt“ eingestuften Stadtteil entgegenwirken.

Kameras an zwei Standorten sollten mittelfristig ein wichtiger Baustein in der Kriminalitätsbekämpfung und Prävention sein. Eingesetzt werden sollten diese – vor allem in den Sommermonaten – donnerstags bis montags zwischen 16 und 24 Uhr rund um die Heinrich-Heimes-Brücke und die Salmstraße. „Wir haben klar abgemacht, dass es eine Videoüberwachung auf der Mühle geben wird“, betont Patrick Haas nun im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir warten darauf, dass es losgeht.“ Wann dies der Fall sein wird, ist allerdings auch in Stolberg nicht bekannt.

Ursprünglich sollten die beiden Geräte bereits Ende Oktober 2022 an das Aachener Polizeipräsidium geliefert werden. Dirk Weinspach ließ damals offen, an welchen Stellen sie zu welchem Zeitpunkt eingesetzt werden sollten. Neben Stolberg wurde auch Alsdorf als Standort festgelegt. In einer Ratssitzung Anfang Dezember erklärte die Polizei dann, dass auch Eschweiler von der mobilen Videoüberwachung profitieren solle.