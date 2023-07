Fußball-Mittelrheinliga : Vichttals Torjäger Tugay Temel will weiter „Gas geben“

Bejubelt seinen Treffer mit einer Icardi-Pose: Vichttals Tugay Temel. Foto: Lars Brepols

Stolberg Der Stürmer des Fußball-Mittelrheinligisten blickt auf eine beeindruckende Saison zurück. Der aus der Bezirksliga gekommene Angreifer erzielt satte 22 Treffer und sichert sich die Torjägerkanone.

Der Jubel nach Treffern fiel unterschiedlich aus. Oft war es die legendäre „Siuuu“-Pose von Cristiano Ronaldo, nicht selten aber auch die „Hände-ans-Ohr“-Geste von Galatasaray-Star Mauro Icardi. „Das entscheide ich aus dem Bauch heraus. Ich bin Ronaldo- und Gala-Fan“, erläutert Tugay Temel, der in der vergangenen Saison die Herzen der Anhänger des Fußball-Mittelrheinligisten VfL Vichttal regelmäßig höherschlagen ließ.

Denn der erst im vorigen Sommer zum Fusionsclub gewechselte Stürmer netzte satte 22 Mal in der fünfthöchsten deutschen Liga ein und sicherte sich so die Torjägerkanone vor Florian Welter vom TuS Königsdorf (19). „Ich bin sehr glücklich und zufrieden“, unterstreicht der 29-Jährige, der mit seinem Club die Saison auf Platz drei beendete und somit Historisches erreichte (wir berichteten). „Überragend“, lautet daher auch das Fazit des gebürtigen Würseleners, der in Alsdorf aufgewachsen ist. „Damit hat im Vorfeld wohl niemand gerechnet.“

Dass Temel dabei dank seiner Tore oftmals im Mittelpunkt stand, war durchaus überraschend. Denn der inzwischen in Aachen wohnende Angreifer schnürte in der Saison 2021/22 noch die Schuhe für den damals zwei Klassen tiefer spielenden Bezirksligisten FSV Columbia Donnerberg. Zuvor jagte er für den SC Ditib Aachen in der Kreisliga B dem Ball hinterher. „Höher spielen und es mir selbst beweisen“, führt Temel als Gründe für seinen Wechsel zu den Vichttalern an. „Ich wollte einfach mal schauen, was ich noch so draufhabe.“

Zu Beginn seiner Zeit im Trikot der Vichttaler pendelte Temel zwischen Startelf und Ersatzbank. Seinen ersten Treffer für seinen neuen Club bejubelte er dann am vierten Spieltag beim 6:1-Erfolg gegen Eintracht Hohkeppel. Und zwei Wochen später platzte dann endgültig der Knoten: Dem Doppelpack gegen den Bonner SC ließ er einen Dreierpack gegen Viktoria Arnoldsweiler folgen. Zwei weitere Treffer beim Spitzenteam FC Hennef rundeten die goldenen Wochen ab. „Ich habe im Training immer Gas geben, war immer diszipliniert. Wir haben oftmals allerdings nur mit einem Stürmer gespielt, daher saß ich zu Beginn oft auf der Bank. Ich war aber immer motiviert und positiv“, sagt Temel.

Die Einstellung seines Schützlings hebt auch VfL-Trainer Andi Avramovic hervor: „Tugay hat einen lebensfrohen Charakter. Er gibt einer Mannschaft viel Energie“, lobt der 46-Jährige und ergänzt: „Gier und Fleiß zeichnen ihn aus. Er hat eine gute Eigenverantwortung für seinen Körper. Das ist eine gute Voraussetzung, um erfolgreich Fußball zu spielen.“

Sichert sich die Torjägerkanone der Mittelrheinliga: Tugay Temel. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

So verwundert es auch nicht, dass der Würselener mit türkischen Wurzeln den Sprung aus der Bezirks- in die Mittelrheinliga so souverän meisterte. „Natürlich habe ich jetzt bessere Gegenspieler. Aber dieses Tempo wollte ich immer spielen, daher ist mir dieser Schritt eigentlich recht leichtgefallen“, sagt Temel, der sich vor der Saison als Ziel gesetzt hatte, möglichst viele Spielminuten zu sammeln. „Ich wollte mir zunächst unbedingt meinen Platz in der Mannschaft erarbeiten. Als ich das geschafft habe, lautete mein nächste Ziel: 15 Saisontore. Ich habe immer an mich geglaubt und weiter Gas gegeben.“ Am Ende wurden es bekanntlich die besagten 22 Treffer, womit ihm ein Eintrag in die Vereinsannalen sicher war.

Vorbereitung auf die neue Saison

Aktuell bereitet sich der bullige Stürmer mit seinen Teamkollegen auf die neue Runde vor. Den höheren Aufwand für die Mittelrheinliga nimmt er dabei gerne in Kauf. „Das Training ist härter und intensiver. Aber ich habe viel Spaß dabei. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob wir zwei oder drei Stunden trainieren“, verdeutlicht er. Gedanken, den Verein nach nur einer Spielzeit wieder zu verlassen, kamen bei dem treffsicheren Angreifer in diesem Sommer nicht auf. „Die Mannschaft und die Trainer sind top, und auch das Drumherum stimmt. Ich fühle mich bei Vichttal sehr wohl.“

Dass das zweite Jahr in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse für ihn nicht einfacher werden wird, davon ist Trainer Avramovic überzeugt. „Die Gegenspieler werden noch eine Schippe schärfer eingestellt sein. Bei den Bonnern stehen beispielsweise zweit- und drittligaerfahrene Akteure im Kader. Wenn die dann lesen, dass da der Torjäger der vergangenen Saison auf sie zukommt, dann spielen sie vermutlich am Limit. Und dann wird man sehen, ob es weiterhin so gut für ihn läuft. Wir wollen ihn dabei bestmöglich unterstützen“, betont der Coach, der ihm noch einen Rat mit auf den Weg gibt: „Immer demütig bleiben, denn auch er muss sich seinen Platz für die Startelf am ersten Spieltag in der Vorbereitung erarbeiten.“ In dem Zusammenhang hebt der Übungsleiter noch einmal die Bedeutung des Kollektivs hervor. „Tugay hat sehr von seinen Mitspielern profitiert. So eine Ausbeute gelingt dir nicht, wenn du in einer Mannschaft spielst, die nur Kick and Rush praktiziert. Es war ein gutes Zusammenspiel zwischen allen Spielern.“