Nachfolge von Andreas Dovern : Verwaltung und Personalrat entscheiden sich für neuen Feuerwehrchef

Die Feuerwache in Stolberg soll bald einen neuen Chef haben. Foto: MHA/Caroline Niehus

Stolberg Die Feuerwehr in Stolberg bekommt voraussichtlich ab dem 1. September einen neuen Feuerwehrchef. Verwaltung und Personalrat haben entschieden, es fehlt noch die Zustimmung der Politik.

Armin Hilgers soll neuer Amtsleiter der Feuerwehr Stolberg und Leiter der Wehr werden. Das teilte die Verwaltung am Montagmorgen mit. Die Zustimmung des Personalrates liege vor. Über eine entsprechende Verwaltungsvorlage stimmen nun noch der Personalausschuss am 14. Juni und der Hauptausschuss am 21. Juni ab.