Leichenfund : Verdächtiger verweigert Aussage zum Toten in Stolberg

Mögliches Tötungsdelikt : Leiche aus Stolberger Wohnung wird am Montag obduziert Die Lage ist auch am frühen Sonntagabend noch diffus, konkrete Ermittlungsergebnisse wird es erst am Montag geben. Fest steht aber: In einer Wohnung in der Karlstraße in Stolberg ist eine Leiche gefunden worden.