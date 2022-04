Tat an Ostermontag : Verdächtiger nach Einbruch im Stolberger Süden gefasst

Tat an Ostermontag

Stolberg Am helllichten Tag haben zwei Einbrecher einen Alarm in einem Haus im Stolberger Süden ausgelöst. Ein Tatverdächtiger wurde nach kurzer Verfolgung gefasst, ein weiterer ist noch auf der Flucht.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma alarmierte am Ostermontag gegen 12.35 Uhr die Polizei, da in einem Haus in der Straße Waldfriede zuvor die Alarmanlage bei einem Einbruchsversuch ausgelöst wurde.