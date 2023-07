Serie: Zwei Jahre nach der Flut : Der mühsame Kampf um einen besseren Hochwasserschutz

In dieser Woche hat der Wasserverband das Hochbord an der Spinnereistraße vergrößert. Über ein Jahr hatte Anwohner Uwe Düppengießer nach eigener Aussage darum gekämpft. Foto: MHA/Michael Grobusch

Serie Stolberg Mehr als ein Jahr hat Uwe Düppengießer darum gekämpft, dass das Hochwasserbord an der Spinnereistraße in Stolberg verstärkt wird. Vielfach wurde er vertröstet, jetzt aber hat sich endlich etwas getan.

Fast auf den Tag zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe sitzt Uwe Düppengießer in seinem Wohnzimmer und zieht ein persönliches Zwischenfazit: „Wir sind gerade fertig geworden“, stellt der 79-Jährige fest, und man weiß in diesem Augenblick nicht so recht, ob nun Zufriedenheit oder eher Verzweiflung aus seinen Worten klingt.

„Das komplette Erdgeschoss ist überflutet worden“, hat der Pensionär die Ereignisse vom 14. und 15. Juli 2021 noch genau vor Augen. Sieben Räume des Hauses, in dem Düppengießer mit seiner Frau an der Spinnereistraße im Stolberger Stadtteil Atsch lebt, waren von den Wassermassen zerstört worden. „Uns ist zwar immer wieder mal der Keller vollgelaufen und der Garten überflutet worden.“ Das seien Dinge, mit denen man fertig werden müsse, wenn man an einem Bach lebt, findet Düppengießer. „Aber mit Elementarschäden, die für die Versicherung relevant sind, hatten wir es bis dahin noch nie zu tun gehabt.“

Am 14. und 15. Juli 2021 änderte sich das in dramatischer Weise. Allerdings war es nicht der Vichtbach, der die Bewohner der unteren Spinnereistraße heimsuchte, sondern die Inde, die in Stolberg oft Münsterbach genannt wird. „Wenn von der Hochwasserkatastrophe in Stolberg berichtet wird, ist eigentlich immer nur von der Vicht die Rede. Bezeichnenderweise hatte man die Anlieger der Inde dann nach der Flut zunächst auch gar nicht auf dem Schirm. Es hat Tage gedauert, bis die erste Hilfe zu uns gelangt ist“, schaut Uwe Düppengießer zurück.

Im April 2013 hatte es größere Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Inde in Stolberg gegeben. Vor allem die zusätzlichen Überschwemmungsflächen sollten dafür sorgen, dass es bei steigenden Pegeln keine Überschwemmungen mehr gibt. Oder diese zumindest in engeren Grenzen gehalten werden können als zuvor. Ein Hochwasser mit dem Ausmaß vom 14. und 15. Juli 2021 war dabei aber nicht einkalkuliert worden. „Und das kann ich auch nachvollziehen, weil es ein sehr außergewöhnliches und hoffentlich auch ein für lange Zeit einmaliges Ereignis war“, betont Uwe Düppengießer.

Gleichwohl hat er sich seitdem immer wieder Gedanken darüber gemacht, wie man mit kleineren Maßnahmen für weniger dramatische Fälle vorsorgen kann – und sich in diesem Zuge mächtig mit dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) in die Haare bekommen. Konkret ging es dabei um ein sogenanntes Hochbord, das sich am Wasserlauf kurz vor der Brücke an der Spinnereistraße befindet. „Das war prinzipiell sinnvoll, aber leider nicht hoch genug und zu kurz.“ Mit der Konsequenz, so Düppengießer, „dass die Inde in die Straße fließt, sobald es etwas Hochwasser gibt“.

Bei einem Ortstermin mit Vertretern des Wasserverbandes und der Stadt Stolberg hat Uwe Düppengießer im Frühjahr 2022 das Problem geschildert. Und bei dieser Gelegenheit, wie er beteuert, die Zusage erhalten, dass an der Stelle bis zum nächsten Winter nachgebessert und das Bord über das Niveau der Straße hinaus erhöht werde.

Passiert aber sei lange Zeit gar nichts, ärgert sich Düppengießer. Auch nicht, nachdem der WVER die Maßnahme von der eigentlich dafür zuständigen Stadt Stolberg übernommen hatte. Seinen Unmut darüber hat er in zahlreichen Mails zum Ausdruck gebracht. Mittlerweile kann er auf einen äußerst regen Austausch mit dem Wasserverband verweisen, von dem er sich allerdings – immer wieder – einfach nur vertröstet gefühlt hat. „Die kleinen Maßnahmen werden auf die lange Bank geschoben“, moniert er und reiht sich damit in die vielen in Eschweiler und Stolberg mit dem WVER Unzufriedenen ein, zu denen nicht zuletzt auch Bürgermeisterin Nadine Leonhardt und Bürgermeister Patrick Haas (beide SPD) gehören.

„Die Erweiterung des Hochbords ist wirklich mit wenig Aufwand und geringen Kosten verbunden. Und all das Wasser, was von ihm abgehalten wird, läuft nicht in die Spinnereistraße, sondern auf die Überschwemmungsflächen“, sagt er kopfschüttelnd.

In den vergangenen Tagen hat sich nun tatsächlich etwas getan. „Die Maßnahme ist nicht mit hoher Priorität eingestuft worden. Wir konnten erst jetzt mit den Arbeiten beginnen. Dabei ergab sich jedoch ein weiter gehender Abstimmungsbedarf mit der Stadt Stolberg und einem Grundstückspächter“, ordnet Marcus Seiler das Geschehen ein. „Diese Abstimmung hat jetzt stattgefunden, so dass wir die Arbeiten nun wieder aufnehmen konnten“, erklärt der Sprecher des Wasserverbandes Eifel-Rur gegenüber unserer Zeitung.

Tatsächlich ist die Vergrößerung des Hochbords mittlerweile in Angriff genommen und sogar abgeschlossen worden – was Uwe Düppengießers Einschätzung vom damit verbundenen Aufwand bestätigt. Er selbst hat derweil, wie er betont, erheblich in die Verbesserung des Hochwasserschutzes seines Hauses investiert. „Es ist ja nicht so, dass wir Anwohner davon ausgehen, dass die öffentliche Hand alles regeln muss“, stellt Düppengießer klar. Einen Kellerschacht hat er verschlossen, einen anderen umbaut. Außerdem wurde eine neue Pumpanlage installiert. „Und wir haben wasserdichte Flutschotts für unsere Türen bestellt“, fügt er noch hinzu.