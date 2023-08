Freilegung hat begonnen : Das unbekannte Bauwerk an der Finkensiefstraße gibt weiter Rätsel auf

So sieht es aus, das bis dato unbekannte Bauwerk unter der Finkensiefstraße. Ein erstes Teilstück ist jetzt freigelegt worden und wird von Archäologen untersucht. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Das bei Kanalarbeiten zufällig entdeckte unbekannte Bauwerk unter der Finkensiefstraße in Stolberg gibt weiter Rätsel auf. Erste Teile sind jetzt freigelegt und werden von Archäologen untersucht.

Der erste Blick in die Grube sorgt für eine Enttäuschung. Gewaltig, so war die laienhafte Vorstellung gewesen, würde das unbekannte Bauwerk sein, das bei Kanalarbeiten an der Finkensiefstraße zufällig unter der Erde entdeckt worden war. Von 50 Metern Länge und drei Metern Breite sowie einem Meter Höhe war die Rede. Aber auch davon, dass sich die tatsächlichen Ausmaße erst dann überprüfen ließen, wenn die Konstruktion freigelegt sein würde.

Das ist sie nun, wenn auch zunächst nur zu einem geringen Teil. Doch was sich da offenbart, entspricht irgendwie so gar nicht den vorherigen Erwartungen des Berichterstatters. Obwohl die Maße, was Höhe (1,50 Meter) und Breite (3,5 Meter) angeht, die Schätzungen sogar leicht übertreffen.

„Ich hatte mir das auch anders vorgestellt“, räumt Philipp Schwartz im Gespräch mit unserer Zeitung ein. Schwartz ist Bauleiter bei der zuständigen Firma Dohmen aus Übach-Palenberg, die von der Stadt Stolberg den Auftrag erhalten hat, in zwei Abschnitten den maroden Kanal unter der Finkensiefstraße zu erneuern. Daran hat sich grundsätzlich auch nichts geändert.

Sehr wohl aber hat der Fund unter der Straße dafür gesorgt, dass es zu erheblichen Verzögerungen und einem beträchtlichen Mehraufwand kommen wird. Offen ist noch, wie sich das auf die Kosten auswirken wird. Für die Kanalsanierung waren insgesamt 3,8 Millionen Euro veranschlagt worden. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekanntes unterirdisches Bauwerk stand dabei selbstredend noch nicht auf der Rechnung.

Nun ist es aber da und gibt auch nach der Freilegung eines ersten Teilstückes hinsichtlich seiner früheren Funktion weiterhin Rätsel auf. Diesen versuchen nun vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) beauftragte Archäologen auf den Grund zu gehen und dabei auch festzustellen, ob es sich bei dem mysteriösen Kastenprofil aus Stahlbeton um eine schützenswerte Konstruktion handelt.

Allgemein, das hatte der städtische Pressesprecher Tobias Schneider zuvor bereits gegenüber unserer Redaktion betont, werde das nicht erwartet und deshalb davon ausgegangen, dass das Bauwerk nach fachmännischer Begutachtung wie geplant bis Ende Oktober schrittweise freigelegt, zerkleinert und abgetragen werden kann.

So sieht es von oben betrachtet aus, das Bauwerk aus Stahlbeton, das unter der Finkensiefstraße schlummerte. Foto: MHA/Michael Grobusch

Ob es tatsächlich so kommen wird, vermag Philipp Schwartz nicht zu beurteilen. „Das müssen die Experten entscheiden“, hält sich der Bauleiter zurück und beschränkt sich in seinen Ausführungen auf das, was er zweifelsfrei sagen kann. Beispielsweise, dass seine Kollegen etwas unterhalb der Baugrube, also einige Meter weiter in Richtung Zweifaller Straße eine weitere Probebohrung vorgenommen haben. „Dort gibt es keinen unterirdischen Bau mehr“, nennt Schwartz das Resultat der Untersuchung. Eine Verbindung bis zum rund 100 Meter entfernt fließendem Vichtbach gibt es demnach nicht.

Was wiederum dafür sprechen würde, dass das Bauwerk nicht zur Kanalisierung von Wasser, sondern vielleicht doch eher als Unterbau für die von 1910 bis 1967 dort fahrende Straßenbahn gedient hat. Doch auch zu dieser These gibt es gleich wieder eine Einschränkung: „Ich habe bis jetzt noch nie ein Fundament gesehen, das nicht gefüllt ist“, stellt Philipp Schwartz mit Blick auf die sich offenbarenden Hohlräume ganz wertneutral fest.

Darum geht es eigentlich bei den Bauarbeiten an der Finkensiefstraße: In zwei Abschnitten wird der marode Kanal erneuert. Foto: MHA/Michael Grobusch

Fundament oder nicht Fundament? Auch die schwarze Schicht auf der Oberseite des Betons wirft Fragen auf. „Es könnte sich um eine Verfärbung handeln. Aber auch um eine dichtende Deckschicht“, sagt der Bauleiter – und verweist dann wieder auf die archäologischen Fachleute, die um eine Antwort bemüht sind.

Bemühen wird sich unterdessen die Firma Dohmen, die Freilegung und Zerlegung des unterirdischen Bauwerks bis Ende Oktober zu bewältigen. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht, und auch keine halbwegs verbindliche Zusage. „Wir wissen ja nicht, was uns auf den verbleibenden knapp 50 Metern noch erwartet“, gibt Philipp Schwartz zu bedenken. Fest steht hingegen, dass sich die Arbeiter von der Baugrube aus – Meter für Meter – in Richtung Büsbach bewegen werden. Und dass ihnen die Kollegen, die mit den eigentlich Kanalbauarbeiten beschäftigt sind, auf den Fersen sein werden. Sie müssen allerdings noch weit tiefer in die Erde. Während sich das bis dato unbekannte Bauwerk in etwa drei Metern befindet, wird der tiefste Punkt des neuen Kanals bei 7,40 Metern liegen.