Colibakterien : Trinkwasser in Teilen von Stolberg und Eschweiler soll abgekocht werden

Trinkwasser in Teilen von Stolberg und Eschweiler soll abgekocht werden

Zunächst für dieses Wochenende gilt in Teilen von Stolberg und Eschweiler eine Abkochempfehlung für Trinkwasser. Foto: dpa/Oliver Berg

Stolberg Weil bei einer Routinekontrolle Colibakterien entdeckt worden sind, sollen Menschen in Teilen des Stolberger Stadtgebietes das Trinkwasser vorsorglich abkochen.

Der Energieversorger Enwor hat am Freitag eine Abkochempfehlung für Teile des Stadtgebietes von Stolberg ausgesprochen. Grund dafür sei, dass an einer Probeentnahmestelle des Verteilungsnetzes der Trinkwasseraufbereitungsanlage Binsfeldhammer Colibakterien in geringer Menge festgestellt worden seien.