Verschwundene Freigänger : Treibt in Mausbach ein Katzenfänger sein Unwesen?

Das Ehepaar Dederichs (v. l.), Rita Hammerschmidt, Tanja Hagmann und das Ehepaar Beissel (vorne) wohnen im Umkreis von nur wenigen hundert Metern in Mausbach und vermissen jeweils eine Katze. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Stolberg Im Abstand von wenigen Wochen sind im Stolberger Ortsteil mehrere Katzen spurlos verschwunden, weitere Freigänger wurden verletzt oder traumatisiert. Die Besitzer schlagen Alarm.

„A home without a cat is just a house“ steht auf einem Schild am Briefkasten von Rita Hammerschmidt. Bis vor kurzem haben gleich fünf Katzen aus ihrem Haus am Rande von Mausbach ein Zuhause gemacht. Doch nun sind es nur noch vier. Denn Kater Leo ist seit dem 13. Juni spurlos verschwunden.

Rita Hammerschmidt ist nicht die Einzige in dem Ortsteil von Stolberg, die ihren Kater vermisst. Im Umkreis von wenigen hundert Metern sind in den vergangenen knapp zwei Monaten mindestens vier Katzen wie vom Erdboden verschluckt. Andere sind mit Verletzungen oder traumatisiert nach Hause gekommen. Und die Besitzer rätseln, was ihren Haustieren zugestoßen sein könnte.

So auch das Ehepaar Dederichs, das nur wenige Meter Luftlinie von Rita Hammerschmidt entfernt wohnt. Ihre Katze Elli ist am 10. Mai verschwunden. Obwohl sie und Ehemann Mike in der gesamten Nachbarschaft, mit Plakataushängen, über Tierschutzvereine und die Sozialen Netzwerke suchen, fehlt seither jede Spur von dem schwarz-weißen Tier, wie Kristina Dederichs erklärt. Ein Hinweis aus Hamich habe sich schnell als Verwechslung herausgestellt. „Mein erster Impuls war, dass Elli vielleicht überfahren wurde, aber es ist keine einzige tote Katze ist gefunden worden“, sagt Dederichs.

Vor rund vier Wochen sei dann die zweite Katze des Paares, Lissi, völlig verstört nach Hause gekommen. „Sie kam ins Haus gehechtet, mit den Beinen unter dem Hals, ist zusammengebrochen und hat unter sich gemacht“, berichtet Kristina Dederichs. Weil die Dederichs’ befürchten, Lissi könnte vergiftet worden sein, fahren sie in den frühen Morgenstunden mit ihr nach Aachen zur Tierklinik. „Die Tierärztin konnte zwar kein Gift im Blut feststellen, doch sie hat gesagt, dass Lissi hochgradig traumatisiert ist.“ Fünf Tage dauert es laut den Dederichs’, bis sich die Katze wieder einigermaßen beruhigt hat. „Seitdem darf sie nur noch tagsüber und mit einem GPS-Tracker raus“, sagt Kristina Dederichs.

Was Lissi in jener Nacht genau zugestoßen ist, darüber kann das Ehepaar – ebenso wie im Fall ihrer nach wie vor verschwundenen Katze Elli – nur spekulieren. Der Tracker, den Lissi am Tag des Vorfalls getragen hat, und der Schmutz am Tier, legen laut Familie Dederichs nahe, dass sie an einem Feldweg aufgeschreckt worden ist. „Unsere Vermutung ist, dass dort vielleicht jemand ein Netz auf Lissi geworfen hat, sie sich aber losreißen und durch die Felder entkommen konnte“, sagt Kristina Dederichs.

Seit den Vorfällen sind die Katzenbesitzer in Alarmbereitschaft, insbesondere mit Blick auf ihre verbliebenen Katzen. Ein GPS-Tracker bringt zumindest ein bisschen Seelenfrieden. Foto: MHA/Lillith Bartczak

In den Wochen zuvor sind indes weitere Katzen in der Nachbarschaft verschwunden. So auch die zwölfjährige Trixie, die Mitte Mai von einem nächtlichen Ausflug ins Freie nicht zum Haus von Willy und Elfriede Beissel zurückkehrt. Das Tragische daran: Trixie lebt eigentlich beim Sohn der Beissels und ist nur aufgrund eines Kanada-Urlaubs zur Pflege bei den beiden Senioren. „Das machen wir seit zehn Jahren jedes Jahr so, und es gab noch nie Probleme“, sagt Elfriede Beissel. Auch sie und ihr Mann hätten nach dem Verschwinden von Trixie Plakate aufgehängt, die Menschen im Umkreis befragt und die Nachbarschaft abgesucht. „Wir haben sogar in einem stillgelegten Swimmingpool gesucht, aber der Hausbesitzer meinte: Das ist jetzt ein Komposthaufen, da käme eine Katze locker wieder raus“, schildert Elfriede Beissel.

Ende Mai kommt dann mit dem 14-jährigen Tanoma bereits das nächste Tier im Radius von wenigen hundert Metern abhanden. „Normalerweise ist Tanoma immer abends nach Hause gekommen, spätestens nachts um vier, fünf Uhr“, sagt Besitzerin Tanja Hagmann. Doch am 27. Mai wartet die Familie vergeblich auf Tanomas Rückkehr. Aufgrund seines Alters hätte auch die Überlegung im Raum gestanden, ob der Kater eventuell eines natürlichen Todes gestorben sei. „Aber wenn so viele Katzen auf einmal verschwinden, dann ist das schon suspekt“, befindet Tanja Hagmann. Zumal selbst der Spürhund einer Bekannten Tanoma nicht ausfindig machen kann – weder tot noch lebendig. Ihre zweite Katze lässt Tanja Hagmann seither nicht mehr raus. „Ich habe zwar einen Tracker besorgt, aber ich traue mich einfach nicht.“

Vermisste Katzen in Mausbach In diesem Umkreis wohnen die vier Familien, die ihre Katzen vermissen. Quelle: Autobahn GmbH

Einen Tracker, den hatte eigentlich auch Rita Hammerschmidts Kater Leo – doch am Tag seines Verschwindens Mitte Juni hängt der am Ladegerät statt um Leos Hals. Seither fehlt von dem grau-weiß getigerten Kater trotz großangelegter Suche und zahlreicher Plakate jede Spur. Wenige Tage nach Leos Verschwinden sei dann Hammerschmidts Katze Nala verletzt nach Hause gekommen. „Sie konnte vorne links nicht auftreten, sie ließ mich aber auch nicht an sich ran, um sie zu untersuchen“, schildert Hammerschmidt. Sie habe die Verletzung aber zunächst nicht in Verbindung mit den anderen Vorfällen gebracht – „bis drei Tage später meine Melli nicht zur üblichen Uhrzeit aufgetaucht ist“. Als die Zwillingsschwester von Leo spätabends doch wieder nach Hause kommt, habe sie hinten rechts nicht richtig auftreten können und sei sehr schreckhaft gewesen. „Da habe ich gedacht, das kann kein Zufall mehr sein“, sagt Hammerschmidt.

Zumal nach Angaben der Mausbacher Katzenbesitzer im selben Zeitraum mindestens noch zwei andere Katzen aus der Nachbarschaft verschwunden sind und weitere misshandelt worden sein sollen. „Die Katze von einer Bekannten meiner Mutter ist zwei Wochen vor dem Verschwinden von Elli mit Rasierspuren nach Hause gekommen“, erzählt Kristina Dederichs. Zudem soll eine andere Katze mit Stöcken gequält worden sein.

Die Polizei, mit der Kristina Dederichs nach den Vorfällen mit Elli und Lissi über eine Bekannte Kontakt aufnimmt, kann jedoch nicht weiterhelfen: „Meine Freundin ist zwar ein-, zweimal hier rumgefahren und hat Ausschau gehalten, aber das war eher ein Freundschaftsdienst. Ohne Indizien konnte die Polizei nach eigenen Angaben nicht viel tun.“

Letzteres bestätigt auch Polizeisprecherin Stefanie Kutsch auf Anfrage unserer Zeitung: „In diesem Fall gibt es keinen konkreten Anhaltspunkt für eine Straftat. Und solange wir den nicht haben, sind uns die Hände gebunden.“ Es gebe zwar immer mal wieder Gerüchte über ähnlich gelagerte Fälle im belgischen Grenzgebiet, aber das blieben dann auch Gerüchte. In jüngster Zeit sei der Polizei kein Fall von Tierdiebstahl bekannt. Bei verschwundenen Katzen müsse man zudem immer in Betracht ziehen, dass die Tiere möglicherweise davongelaufen, einem Raubtier zum Opfer gefallen sind oder angefahren wurden.

Rund einen Monat nach dem Verschwinden von Rita Hammerschmidts Kater Leo sind die entsprechenden Aushänge verwittert – und von dem Kater fehlt weiterhin jede Spur. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Auch die Tierschutzorganisation Tasso, die ein Register für vermisste Tiere betreibt, sagt auf Anfrage unserer Zeitung, dass es für das Verschwinden von Katzen ganz unterschiedliche Gründe geben kann. Die Vermutung, dass Katzen gestohlen wurden oder Tierquälern zum Opfer gefallen sind, komme immer wieder auf, wenn an einem Ort mehrere Katzen verschwinden. „Ich kann aber nicht sagen, wie oft sich eine solche Vermutung später bewahrheitet“, sagt Tasso-Sprecherin Lisa Frankenberger.