Flut überschwemmte Lagerräume : Wie die Schätze des Torburgmuseums gerettet werden sollen

Herbert Wiese ist froh, dass zumindest die Glassammlung des Museums in der Torburg nach der Flutkatastrophe fast vollständig erhalten ist. Foto: Dirk Müller

Stolberg Die ausgelagerten Exponate des Museums in der Torburg standen zehn Tage lang in Wasser und Schlamm. Nun will der Förderverein mindestens drei Viertel der Ausstellungsstücke retten.