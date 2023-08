Unfall : Taxifahrerin und Fahrradfahrer kollidieren frontal

Stolberg-Atsch Bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Taxi wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Zur Behandlung wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall hat sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr an der Straße „Im Hirschfeld“ in Stolberg-Atsch ereignet. Laut Polizei war eine 34-jährige Taxifahrerin zu diesem Zeitpunkt in Richtung „Sebastianusstraße“ unterwegs.