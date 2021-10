Im letzten Moment : Taxifahrer bewahrt Seniorin vor Betrugsmasche

Stolberg Am Freitag hat ein aufmerksamer Taxifahrer in Stolberg eine Seniorin davor bewahrt, Opfer einer Betrugsmasche zu werden. Die Polizei warnt schon länger vor den kriminellen Tricks solcher Betrüger.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein Taxifahrer in Stolberg am vergangenen Freitag eine Seniorin vor einem schwerwiegenden Betrug bewahrt. Die ältere Frau gab bei der Polizei an, einen Anruf erhalten zu haben. Darin teilte die Anruferin der Seniorin mit, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe und nur mit einem hohen Geldbetrag bei der Polizei ausgelöst werden könne.