Gutachten soll Klarheit bringen : Suchen nach der Ursache des tödlichen Verkehrsunfalls

Die Ursache für den tödlichen Verkehrsunfall an der Prämienstraße in Stolberg ist nach wie vor unklar, teilt die Polizei mit. Foto: dpa/-

Stolberg Nach einem Unfall an der Prämienstraße in Stolberg ist eine 63-Jährige gestorben. Offen bleibt die Frage, wie es gerade an dieser Stelle so weit kommen konnte.