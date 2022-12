Keine Verletzten : Streifenwagen landet bei Unfall in Stolberg im Gebüsch

Streifenwagen landet bei Unfall in Stolberg im Gebüsch

Stolberg Ein Streifenwagen ist bei einem Unfall auf dem Burgholzer Graben in Stolberg von der Straße abgekommen und im Gebüsch gelandet. Verletzt wurde niemand.

Wie Stefanie Kutsch, Pressesprecherin der Aachener Polizei, erklärt, kam es am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf dem Burgholzer Graben in Stolberg zu dem Unfall. Ein Streifenwagen und ein weiteres Auto fuhren nach ersten Erkenntnissen hintereinander auf dem Burgholzer Graben in Richtung Hastenrather Straße. Der Fahrer des Streifenwagens hat dann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam rechtsseitig des Parkplatzes Hammerwald von der Fahrbahn ab und landete im Gebüsch. Erst nach fünf bis sechs Metern kam der Streifenwagen dann zum Stehen.