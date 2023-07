Dreharbeiten in der Altstadt : „Stollywood“ mitten im Wiederaufbau nach der Flut

Vom zerstörten Offermannplatz aus wird mit einer auf Schienen fahrenden Kamera eine Filmszene In der Schart gedreht, in der die Häuser ebenfalls von der Flutkatastrophe betroffen waren. Foto: MHA/Dirk Müller

Stolberg Für den Kinofilm „Der Buchspazierer“ finden abermals Dreharbeiten in der Altstadt statt – die ersten nach dem Hochwasser, dessen Spuren noch deutlich sind. Ein Besuch vor Ort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Müller

Die Ecke Zweifaller Straße, Aachener Straße und An der Krone ist wegen einer Baustelle gesperrt, im Steinweg gehen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt weiter. Ein großes Plakat erinnert daran, dass die Stolberger Innenstadt eine der meist gefährdeten Kulturerbestätten Europas ist. Manche Häuser und Geschäfte erstrahlen in neuem Glanz, anderen wiederum sind die Folgen der Hochwasserkatastrophe immer noch anzusehen. Und mitten in der Altstadt spaziert der Schauspieler Christoph Maria Herbst.

So wie der Wiederaufbau nach der Flut sind auch die Dreharbeiten zu dem Film „Der Buchspazierer“ nach dem Bestseller von Carsten Henn in vollem Gange, und die Altstadt schreibt das nächste Kapitel als „Stollywood“. Während vor gut 20 Jahren im Steinbruch bei Schevenhütte Stunts für die Serie „Alarm für Kobra 11“ gedreht wurden, und im Dezember 2004 Horst Schimanski alias Götz George in Alt Breinig vor der Kamera agierte, startete die Stolberger Innenstadt erst 2013 als Filmstadt durch.

Seinerzeit wurde als zweiter Teil der sogenannten Edelsteintrilogie der Kinofilm „Saphirblau“ teils in Stolberg gedreht. Schauplätze waren die Altstadt und der Kupferhof Rosental. So auch in 2015, als Szenen für den dritten Teil „Smaragdgrün“ in Stolberg entstanden, die diesmal auch auf Gut Stockem in Breinig spielten. Jener Hof wurde ebenfalls in 2015 für den Zweiteiler „Gotthard“ zu einem Schweizer Bergdorf, und zahlreiche Stolberger wirkten nach einem Casting im Museum Zinkhütter Hof bei der internationalen TV-Produktion mit.

2019 folgten Dreharbeiten für die TV-Serie „Unsere wunderbaren Jahre“, bei denen unter anderem die Gaststätte „Postwagen“ ein Schauplatz war – eine der nach der Flutkatastrophe bis heute geschlossenen Kneipen in Alt- und Innenstadt. Der Stolberger Tom Keune, heute unter anderem als Dorfpolizist in der „Eifelpraxis“ bekannt, schlüpfte 2020 in die Rolle des Bürgermeisters von Derwitte, als der Kinofilm „Catweazle“ mit Otto Waalkes in der Hauptrolle in der Altstadt gedreht wurde. Rund einen Monat nach der Hochwasserkatastrophe besuchte Otto Waalkes im August 2021 Stolberg und war Stargast, als beim Open-Air-Kino „SchauBurg!“ eben auch „Catweazle“ gezeigt wurde.

Heute ist Christoph Maria Herbst der Hauptdarsteller, als In der Schart gedreht wird – oberhalb des von der Flut zerstörten Offermannplatzes, auf dem immer noch die provisorischen Uferbefestigungen zu sehen sind. Davor sind Schienen montiert, auf denen eine Filmkamera das Geschehen beziehungsweise die Schauspieler verfolgen kann. Dass während des Wiederaufbaus der von der Flut zerstörten Stadt Dreharbeiten stattfinden, ist für eine Anwohnerin durchaus angebracht. „Es gibt ja noch und inzwischen auch wieder schöne Ecken in der Altstadt. Die sollen gerne auch gezeigt werden.“

Und wie steht es um Beeinträchtigungen der Anwohner durch die Filmcrew? „Wenn es so bleibt wie heute, ist das völlig in Ordnung“, sagt die Anwohnerin In der Schart. „Es gab ja schon mehrere Dreharbeiten hier, und fast immer waren wir kaum beeinträchtigt.“ Mit dem „fast immer“ spielt die Anwohnerin auf die Dreharbeiten im August 2020 an, als die Miniserie „Little America“, die letztendlich unter dem Namen „Ein Hauch von Amerika“ gesendet wurde, zum Teil in der Altstadt gedreht wurde – und für einige Kritik sorgte.

Eingangs der Straße Hammerberg hat das Filmteam Ausrüstung zwischengelagert. Foto: MHA/Dirk Müller

Zu viel Sand sei auf dem Alten Markt aufgeschüttet worden und in die Häuser gelangt, zu lange hätten die Dreharbeiten mit Zugangsbeschränkungen für die Anwohner gedauert, und vor allem sei seitens der Produktionsfirma zu spät und zu wenig kommuniziert worden. Sand ist beim „Buchspazierer“ bisher nicht im Spiel, aber auch bei dieser Filmproduktion gibt es Beeinträchtigungen bis zum 17. Juli. Heinrich-Böll- und Willy-Brandt-Platz dienen so lange als „Basislager“ für das Filmteam, mit zeitweise Teilsperrungen der Straßen In der Schart, Finkenberggasse, Burgstraße, Klatterstraße, Enkereistraße, Wurstgasse und Mühlenstraße muss wegen der Dreharbeiten gerechnet werden.

Ordner erhalten per Funk das Signal, dass gedreht wird, und halten Fußgänger davon ab, in die Szene zu laufen. Einer von ihnen ist der Stolberger Jamal Elbouanani. Wobei sein Kollege betont, auch als Nicht-Stolberger kenne er sich in der Altstadt aus. „Ich war ja schon bei den ‚Catweazle‘-Drehs mit Otto Waalkes dabei.“ Aus Erfahrung bestätigt er, was Jamal Elbouanani auch von den aktuellen Dreharbeiten berichtet: „Mindestens 95 Prozent der Leute haben Verständnis dafür, wenn sie mal kurz warten müssen und reagieren freundlich und interessiert. Sie finden es toll, dass Stolberg wieder eine Filmkulisse ist.“