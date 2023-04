Landgericht Aachen : Wenn Olaf Scholz als „Drecksau“ im Internet beschimpft wird

Aachen/Stolberg Auf dem Facebook-Account einer Stolbergerin ist im Bundestagswahlkampf eine persönliche Beleidigung des späteren Kanzlers Olaf Scholz entdeckt worden. Das hat juristische Folgen.

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl ist auf der Facebook-Seite von Sabine Fischer (Name geändert) aus Stolberg ein Foto des SPD-Spitzenkandidaten erschienen. Olaf Scholz war auf dem Wahlplakat vor einer Siedlung abgebildet. In dem geposteten Text darunter ging es um Wohnraum statt Leerstand, um Wahllügen, um bezahlbare Mieten oder auch um die Renditen von Spekulanten. Überschrieben war der Beitrag mit „Drecksau“. Im Laufe der nächsten Tage rutschte der Eintrag mit jedem nächsten Eintrag zwar ein bisschen weiter aus dem Blickfeld, aber vergessen wurde er deswegen nicht.

Olaf Scholz war schon Kanzler der Republik, als Sabine Fischer vor dem Amtsgericht in Eschweiler angeklagt wurde. Die Richterin hatte zwar Bedenken, dass die Beschuldigte tatsächlich den Kraftausdruck ins Internet gestellt hatte. Aber die 52-Jährige wurde trotzdem zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 20 Euro wegen Beleidigung einer Person des politischen Lebens verurteilt. Sabine Fischer habe die Beschimpfung monatelang auf ihrem Account nicht entfernt und so billigend in Kauf genommen, dass der SPD-Kandidat in seiner Ehre herabgesetzt werde. Die acht Buchstaben hätten ihr ins Auge fallen müssen, steht im Urteil.